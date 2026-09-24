Peszek na kongresie teatru w Chicago. Cztery dni spektakli, koncertów i spotkań z mistrzami sceny

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2026-09-24 13:34

Chicago ponownie stanie się stolicą polskiego teatru. W piątek 25 września rusza wyjątkowy, czterodniowy maraton występów, koncertów i warsztatów oraz spotkań dla miłośników sceny. VIII Kongres Teatru Polskiego w Chicago zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych sezonu, a jego specjalnym gościem będzie legenda polskiej sceny Jan Peszek.

Aktor Jan Peszek z ekspresyjną miną. Obok plakat VIII Kongresu Teatru Polskiego i scena z występu. Więcej na SE USA.
Autor: AKPA, Kongres Teatru Polskiego/ AKPA

Rusza VIII Kongres Teatru Polskiego!

Dlaczego warto spędzić z nami ten teatralny weekend? Gdzie indziej w ciągu trzech dni można spotkać Jana Peszka, przenieść się do eleganckich lat 20. i 30., a na koniec wypłynąć „Na pełne morze” z Mrożkiem? To wszystko bez opuszczania Chicago

– zachęca w rozmowie z „Super Expressem” Aldona Olchowska z Kongresu Teatru Polskiego w Chicago. Jak mówi, VIII Kongres Teatru Polskiego zapowiada się jak porządny teatralny maraton.

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– śmieje się i wymienia, co czeka widzów.

Będzie mistrzowskie aktorstwo, muzyka z czasów, kiedy panowie nosili kapelusze, a panie wiedziały, co zrobić z wachlarzem, będzie inteligentny absurd Mrożka, spotkania z artystami i rozmowy, które jak dobrze wiemy, czasem trwają dłużej niż sam spektakl. Przyjadą do nas artyści z Polski, Wielkiej Brytanii i Niemiec, spotkają się z tymi, którzy tworzą polski teatr tutaj, w Stanach Zjednoczonych, a wszystko po to, żeby przez trzy dni mówić, śmiać się, wzruszać i myśleć po polsku

– opowiada.

Program jest bogaty. Spotkanie z Kongresem otworzy w piątkowy wieczór, 25 września o godz. 8 pm w Akademii Muzyki PASO (5400 N Lawler Ave, Chicago) kultowy spektakl Bogusława Schaeffera „Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego” w wykonaniu Jana Peszka artysty, który od 50 lat nieustannie prowadzi dialog z tym tekstem, publicznością i własną interpretacją. Ponadto w sobotę i niedzielę 26 i 27 września w godzinach od 10 am do 2 pm także w Akademii Muzyki PASO odbędą się wartsztaty teatralne z Janem Peszkiem.

Sobota 26 września będzie jednym z najbardziej sentymentalnych wieczorów Kongresu. W Akademi Muzyki PASO o godz. 7 pm przeniesiemy się do świata przedwojennych kabaretów, rewii i dancingów, w których elegancja, humor i muzyka tworzyły niepowtarzalny klimat tamtych lat. Retro Singers z Londynu zabiorą publiczność w podróż przez najpiękniejsze melodie lat 20. i 30., przywołując atmosferę dawnych sal koncertowych, filmowych przebojów i piosenek, które od pokoleń wracają do pamięci jak rodzinne wspomnienia. Organizatorzy zachęcają gości, by włożyli stroje inspirowane epoką i ozdoby z pereł, piór, kapeluszy, szelek, muszek i wszystkiego, co pozwalało oddać klimat tamtych lat. Po części oficjalnej i koncercie odbędzie się koktajl.

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Jednym z najważniejszych momentów tego dnia będzie wręczenie Nagrody Kongresu. W tym roku otrzyma ją Piotr Kukuła, scenarzysta, autor wierszy i bajek, od lat związany z Warsztatami Teatralnymi Little Stars. Organizatorzy podsumują również kolejny rok teatralny, przypomną jego najważniejsze wydarzenia oraz zaproszą widzów do specjalnego konkursu z niespodzianką.

W niedzielę 27 września o godzinie 6 pm w Art Gallery Kafe (127 Front St, Wood Dale, IL), publiczność zobaczy spektakl „Na pełnym morzu” – błyskotliwą, przewrotną komedię Sławomira Mrożka, zaprezentowaną przez polski Teatr Gdańska z Oberhausen w Niemczech. W spektaklu wystąpią: Leonard Paszek, Wojtek Motyka, Marian Dudek, Dorota Kawka-Grzeschik i Agnieszka Radola.

W poniedziałek 28 września o godz. 7 pm w Akademii Muzyki PaSO odbędzie się wyjątkowy koncert „Violetta Villas we wspomnieniach i piosence”. Wystąpi Chris Luis Sieminiski. Tego wieczoru publiczność zostanie przeniesiona do świata jednej z najbardziej niezwykłych i charyzmatycznych postaci polskiej sceny muzycznej. Koncert poświęcony Violetcie Villas będzie zarówno muzycznym wspomnieniem, jak i hołdem dla jej niepowtarzalnego głosu, stylu oraz artystycznej legendy. W programie znajdą się utwory, które przez dekady zachwycały słuchaczy, a także opowieści i refleksje, przywołujące barwną historię życia i twórczości artystki.

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