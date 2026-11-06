Paderewski znów zabrzmi na Manhattanie! Wielka gala, muzyka i niezwykła historia polskiego mistrza

Ignacy Jan Paderewski był kimś znacznie więcej niż genialnym pianistą i kompozytorem. Jego nazwisko otwierało drzwi najważniejszych sal koncertowych świata, a międzynarodowa pozycja pomagała mu zabiegać o sprawy niepodległej Polski. Nowy Jork zajmował w sercu mistrza miejsce absolutnie wyjątkowe – to tutaj święcił triumfy artystyczne, porywał tłumy w Carnegie Hall, zjednywał sobie amerykańskie elity dla polskiej sprawy i to tutaj zmarł w 1941 roku.

Tegoroczny festiwal „Paderewski Returns to New York”, organizowany przez Fundację Kultury i Sztuki, przypomina o tym niezwykłym dziedzictwie przy okazji obchodów 85. rocznicy śmierci mistrza. Kulminacją wydarzenia będzie gala koncertowa, która rozpocznie się w sobotę 14 listopada o godz. 6 pm w Kaufman Music Center.

Podczas sobotniego wieczoru publiczność usłyszy muzyczny portret epoki, utwory wielkich kompozytorów polskich i europejskich. W programie znalazły się dzieła Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Ignacego Jana Paderewskiego, Mieczysława Karłowicza, Maurice’a Ravela, Charles’a Gounoda i Georga Händla. Szczególnym punktem wieczoru będzie premiera filmu dokumentalnego „Paderewski, The Legacy Lives On – In Paderewski’s Footsteps, New York Then and Now”. Produkcja zabierze widzów w podróż śladami artysty i pokaże, jak wiele z jego obecności przetrwało w Nowym Jorku do dziś.

Tegoroczna edycja festiwalu ma również wyjątkowy wymiar edukacyjny. W ramach wydarzenia zorganizowano konkurs dla młodzieży szkolnej „Młodzi Ambasadorzy Paderewskiego”. Uczestnicy udowodnili, że historia wielkiego Polaka nie pozostaje jedynie zapisem w podręcznikach, odpowiadając na pytanie: „Co historia Ignacego Paderewskiego znaczy dla mojego pokolenia?”. Spośród kilkudziesięciu nadesłanych prac kapituła wyłoniła 18 laureatów, którzy otrzymają tytuł Młodych Ambasadorów Ignacego Paderewskiego 2026. Zostaną oni przedstawieni podczas gali w Kaufman Music Center.

Festiwal przypomina, że historia życia Paderewskiego to dowód na uniwersalną siłę kultury. Pokazuje, że sztuka potrafi przekraczać granice narodowe oraz pokoleniowe, stając się trwałym narzędziem do budowania solidarności i odpowiedzialności społecznej

– podkreśla szefowa Fundacji Kultury i Sztuki Jolanta Wodiczko, zachęcając do udziału w kolejnej już edycji festiwalowej gali.

Gala odbędzie się 14 listopada o godz. 6 pm w Kaufman Music Center (129 W. 67th St, Manhattan, NY). Bilety można kupić online za pośrednictwem Kaufman Box Office. Informacje: tel. (212) 501-3300, [email protected].

Wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem Ambasadora Krzysztofa Szczerskiego, Stałego Przedstawiciela RP przy ONZ, Mateusza Sakowicza, Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku, Centrum im. Ignacego Paderewskiego w Kąśnej Dolnej oraz Muzeum Polskiego w Ameryce. Wśród partnerów znaleźli się m.in. Steinway & Sons Company, SWAP, The Sembrich, Polish American WE, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Polish Cultural Institute in NY, PIASA, Maria Skłodowska-Curie Professional Women’s Association, Centrum Polsko-Słowiańskie, Apteka Markowa oraz POLMIC. Jednym z patronów medialnych jest „Super Express”.