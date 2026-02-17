Operowe arie i pyszne pączki. Tak Polonia uczciła 250 lat przyjaźni polsko-amerykańskiej

Agata Drogowska
2026-02-17 18:31

To był wieczór z rozmachem i mocnym biało-czerwonym akcentem w samym sercu Manhattanu. W siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku odbył się uroczysty koncert z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz 250 lat przyjaźni polsko-amerykańskiej. Były podniosłe przemówienia, wielkie emocje, znakomita muzyka i… wyśmienite pączki.

USA świętują 250-lecie, nic więc dziwnego, że amerykańska Polonia świętuje razem z Amerykanami! 12 lutego, w dodatku w Tłusty Czwartek, w polskim konsulacie w Nowym Jorku Polacy i Amerykanie spotkali się na uroczystym koncercie z okazji pięknego jubileuszu. Wieczór otworzył Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz, który zapowiedział gościa specjalnego – Bogdana Klicha, chargé d’affaires RP w Stanach Zjednoczonych, który przyleciał na tę uroczystość z Waszyngtonu, DC.

Bogdan Klich w swoim wystąpieniu mówił o wspólnej historii walki o wolność, o wartościach łączących oba narody oraz o roli Polonii w budowaniu trwałych relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi. - 250 lat przyjaźni to nie symboliczna data, lecz realne partnerstwo oparte na zaufaniu i solidarności – przypomniał. Jego przemówienie zostało nagrodzone gromkimi brawami.

Głos zabrał również konsul generalny, który z uśmiechem nawiązał do kalendarza. – Zapraszamy na pączki, dzisiaj nam nie przybędzie kalorii, bo to Tłusty Czwartek – żartował, czym wywołał salwy śmiechu i jeszcze bardziej rozluźnił atmosferę.

Przeczytaj także:
Polonia straciła miliony! Rząd USA ruszył do sądu po pieniądze upadłego biura p…

Po części oficjalnej przyszedł czas na muzykę. Recital fortepianowy Martina Labazevitcha rozpoczął się od motywu z kultowego serialu „Polskie drogi”, a następnie publiczność usłyszała kompozycje Fryderyka Chopina. Nastrojowe interpretacje subtelnie zachęcały słuchaczy do refleksji. Kulminacją wieczoru był koncert operowy przygotowany we współpracy z New York City Opera. Na scenie wystąpiły sopranistka Kristin Sampson oraz mezzosopranistka Elissa Pfaender. Ich występy spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności i zakończyły się owacjami na stojąco.

- Koncert był nie tylko artystycznym przeżyciem na najwyższym poziomie, lecz także symbolicznym momentem świętowania 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych oraz równie długiej historii przyjaźni łączącej nasze narody – podsumował w rozmowie z „Super Expressem” wicekonsul Dawid Pietrusiak.

Po części artystycznej goście zostali zaproszeni na uroczysty bankiet. Ponieważ spotkanie odbywało się w Tłusty Czwartek, nie mogło zabraknąć tradycyjnych słodkości. Zapowiadane przez konsula Sakowicza pączki i faworki znikały ze stołów w błyskawicznym tempie. Jadzia Kopala, była Wielka Marszałek Parady Pułaskiego, nie kryła zachwytu. – Pyszne pączki! – powiedziała z uśmiechem, zajadając się tradycyjnym przysmakiem.

W eleganckich wnętrzach Konsulatu rozmowy trwały jeszcze długo. W kuluarach dyskutowano o dalszej współpracy kulturalnej, nowych projektach i roli Polonii w umacnianiu relacji transatlantyckich. - „Znakomici artyści, muzyka, wspaniała publiczność i gospodarze” – relacjonował wieczór w Nowym Jorku Bogdan Klich w swoich mediach społecznościowych.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Zauważyłeś u siebie te objawy? Nie zwlekaj. To może być rak pęcherza moczowego.
Zauważyłeś u siebie te objawy? Nie zwlekaj. To może być rak pęcherza moczowego.

Materiał sponsorowany

Jak pozbyć się owsików? Praktyczne wskazówki dla rodziców
Jak pozbyć się owsików? Praktyczne wskazówki dla rodziców

NOWY JORK
BOGDAN KLICH
USA
POLONIA

Najnowsze

Koszulka z Pepco stała się viralem przez ten detal. Klienci szturmują sklepy

Modowy hit sieci

Koszulka z Pepco stała się viralem przez ten detal. Klienci szturmują sklepy

Gen. Bieniek: Nie rozumiem posłów głosujących przeciwko SAFE

Express Biedrzyckiej

Gen. Bieniek: Nie rozumiem posłów głosujących przeciwko SAFE

17
Operowe arie i pyszne pączki. Tak Polonia uczciła 250 lat przyjaźni polsko-amerykańskiej

Niezwykły koncert i wyjątkowy gość

Operowe arie i pyszne pączki. Tak Polonia uczciła 250 lat przyjaźni polsko-amerykańskiej

46
Alarm związany z powodzią we Francji. Tysiące domów bez prądu, ewakuacje mieszkańców

Ze świata

Alarm związany z powodzią we Francji. Tysiące domów bez prądu, ewakuacje mieszkańców

Szef policji ostrzega Polaków. Mówi o tym, co może nas czekać po wojnie

Mroczna wizja

Szef policji ostrzega Polaków. Mówi o tym, co może nas czekać po wojnie

Śmierć w Rycerzu Siedmiu Królestw wstrząsnęła widzami. Aktor odpiera zarzuty

Fani we łzach

Śmierć w "Rycerzu Siedmiu Królestw" wstrząsnęła widzami. Aktor odpiera zarzuty