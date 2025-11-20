Odtworzyli losy polskich bohaterów i zachwycili polonijnych uczniów. Niezwykła lekcja

W sobotę 15 listopada przedstawiciele Muzeum Polskiego w Ameryce zorganizowali wyjątkową „żywą lekcję historii”, która przywróciła pamięć o naszej walce o niepodległość. Dzięki współpracy z edukatorami historycznymi Markiem Rowickim i Rafałem Drwięgą, organizatorzy zaprosili uczestników do świata I wojny światowej.

Program obejmował prezentacje o losach polskich żołnierzy wcielonych do armii Rosji, Prus i Austro-Węgier, a także opowieść o ochotnikach walczących w Armii Polskiej we Francji. Przybliżyli ją rekonstruktorzy: Rafał Drwięga, Max Drwięga i Sergio Romero jako żołnierze armii austro-węgierskiej, Krzysztof Wesołowski jako żołnierz Legionów Polskich, Marek Rowicki i Jan Loryś jako żołnierze Armii Polskiej we Francji oraz Walerij Marchuk jako żołnierz 1. Polskiej Dywizji Pancernej z czasów II wojny światowej.

Uczestnicy mogli obejrzeć oryginalne karabiny, hełmy, maski gazowe, karabiny maszynowe i inne elementy wyposażenia wojskowego. Zaskoczył ich ciężar żołnierskiego ekwipunku, z którym przemierzano niegdyś wojenny szlak.

Szczególne emocje wzbudziła historia 14-letniego Rudolfa Halamy, który zgłosił się na ochotnika do wojska, a niedługo potem jego losy splotły się z losami dyrektora jego szkoły w Cieszynie. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie klas 5, 7 i 8 Polskiej Szkoły im. Trójcy Świętej w Chicago, a także członkowie 27. drużyny harcerskiej im. Jana III Sobieskiego.

Wychowawcy szkoły nie ukrywali zadowolenia z udziału ich uczniów w niecodziennych zajęciach. – „Dziękujemy MPA za wspaniałą lekcję!” – przekazali w mediach społecznościowych.