Poruszające wspomnienia, wystawa i spotkania w Chicago na 45-lecie „Solidarności”. „Wspólnie pielęgnujemy pamięć”

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2025-10-17 18:36

Polonia amerykańska od lat aktywnie uczestniczy w upamiętnianiu kluczowych wydarzeń z dziejów Polski, przekazując kolejnym pokoleniom tradycyjne wartości i pokazując, że polskość to nie tylko miejsce urodzenia, ale przede wszystkim serce i pamięć. Kolejną okazją ku temu były chicagowskie obchody jubileuszu 45-lecia NSZZ „Solidarność”.

  • Polonia w Chicago uczciła 45. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”, podkreślając znaczenie pamięci narodowej.
  • W ramach obchodów otwarto wystawę fotografii Wiesława Dębickiego i zorganizowano spotkanie z działaczami Solidarności.
  • Uroczystości zgromadziły wielu Polaków z USA i gości z Polski, w tym dr. Tomasza Feliksa Wójcika i Kazimierza Kimso.

Na emigracji, z dala od ojczyzny, wspólne świętowanie ważnych rocznic, spotkania z bohaterami historii i troska o pamięć narodową stają się fundamentem tożsamości. W miniony weekend Polonia z Chicago, razem z gośćmi z Polski i amerykańskimi przyjaciółmi, świętowała 45-lecie NSZZ „Solidarność”. W ramach obchodów jubileuszu w Biurze Skarbnika Hrabstwa Cook w sobotę 11 października odbyło się uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej „Różne oblicza Solidarności”.

Na ekspozycję składają się fotografie Wiesława Dębickiego, cenionego fotoreportera wrocławskich gazet z lat 80., który dokumentował m. in. historyczny strajk w Zajezdni Autobusowej we Wrocławiu i utrwalał codzienne życie Polaków w czasach PRL. Wystawa została zorganizowana przez Związek Klubów Polskich w USA i cieszyła się dużym zainteresowaniem. W otwarciu ekspozycji wzięła między innymi udział Joanna Bril, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, od lat ściśle współpracująca z chicagowską Polonią.

W Chicago powstanie „ambasada” polskich województw. Pierwsza umowa już podpisan…

Tego samego dnia w chicagowskiej siedzibie Związku Klubów Polskich w Chicago (Alliance of Polish Clubs in the USA) odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 45. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Wydarzenie zgromadziło wielu przedstawicieli Polonii oraz przybyłych z Polski, którzy chcieli wspólnie uczcić historię jednego z najważniejszych ruchów społecznych XX wieku.

Gośćmi honorowymi byli: dr Tomasz Feliks Wójcik – ostatni przewodniczący Komitetu Strajkowego Dolnego Śląska z 1980 roku, wieloletni działacz związku i Kazimierz Kimso – obecny przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk. Rozmowy poświęcone były historii „Solidarności” – od wydarzeń Sierpnia ‘80, przez lata walki o prawa pracownicze i wolność, aż po współczesne wyzwania i znaczenie związku w życiu społecznym Polski. Wspomnienia uczestników tamtych wydarzeń były niezwykle poruszające.

- W sierpniu 1980 roku nie walczyliśmy tylko o chleb, walczyliśmy o godność człowieka

- podkreślił podczas spotkania Kazimierz Kimso. Feliks Wójcik przypomniał, że Polonia od lat wspierała tę walkę. - Dziś wspólnie pielęgnujemy pamięć i wartości, które nas połączyły - dodał.

W ramach wizyty w Chicago Kimso i Wójcik oraz Łucja Kopeć, prezes ZKP, odwiedzili Muzeum Polskie w Ameryce, gdzie zostali serdecznie przyjęci przez dyrektor zarządzającą Małgorzatę Kot. Goście mieli okazję zapoznać się z bogatymi zbiorami placówki, dokumentującymi historię polskiej emigracji, sztuki, kultury i walki o wolność. Delegacja z Polski odwiedziła też biuro Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego, gdzie spotkała się z prezesem Jamesem Robaczewskim. Rozmowy dotyczyły roli Polonii w pielęgnowaniu narodowej tożsamości oraz współpracy między organizacjami polonijnymi w USA i Polsce.

Kazimierz Kimso i Tomasz Wójcik złożyli też kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim oraz Tablicą Smoleńską na cmentarzu św. Wojciecha w Niles, IL, oddając tym samym hołd ofiarom tragicznych wydarzeń w historii Polski. Elementem ich wizyty było również spotkanie w Konsulacie Generalnym RP w Chicago z udziałem konsul generalnej Reginy Jurkowskiej, konsul Agaty Grochowskiej oraz konsul Bernadetty Pałki-Maciejewskiej.

