Od góralskich kapel do Chopina! Polonia uczci polską niepodległość filmem, modlitwą i muzyką

Tegoroczny 11 listopada będzie miał w Nowym Jorku szczególny charakter. Polacy obchodzą Narodowe Święto Niepodległości, Amerykanie Dzień Weteranów, a rok 2026 to także jubileusz 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Z tej okazji polonijne instytucje i artyści przygotowali wydarzenia, które połączą historię, patriotyzm, film i muzykę. Zacznie się już w niedzielę 8 listopada.

Dzień Polonii z regionalnymi zespołami

Zespół Sykowny Śpis we współpracy z American Dream Mall zapraszają w niedzielę na IV edycję Dnia Polonii, organizowaną z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wydarzenie odbędzie się 8 listopada w godzinach od 3.30 pm do 6.30 pm na głównej scenie Dream Stage w American Dream Mall w East Rutherford w stanie New Jersey, tuż obok Big Snow. Podczas imprezy, objętej Patronatem Honorowym Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku, zobaczymy występy uczniów polonijnych szkół, artystów i wykonawców polonijnych, a także bogate prezentacje zespołów regionalnych, kapel góralskich i grup tanecznych. Na scenie pojawią się również przedstawiciele polonijnych instytucji i organizacji. Wszystko po to, by oddać ducha polskiej tradycji i wspólnoty.

Msza i Akademia Listopadowa w Perth Amboy

Patriotycznie będzie też tego samego dnia w parafii św. Jana Pawła II przy 500 State St w Perth Amboy w stanie New Jersey. Odbędą się tam uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, organizowane we współpracy ze Zjednoczeniem Polaków w Ameryce oraz Kadetami Pułaskiego (Pulaski Cadets USA). Uroczystości, którym przyświecają słowa Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”, rozpoczną się 8 listopada o godz. 11 am uroczystą mszą świętą w intencji ojczyzny. Następnie, o godz. 12.15 pm nastąpi podniesienie polskiej flagi i złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki przy kościele, po czym o 12.20 pm w audytorium Kadeci Pułaskiego poprowadzą Apel Poległych. O 12.30 pm rozpocznie się patriotyczna Akademia Listopadowa w wykonaniu uczniów Polskiej Szkoły Dokształcającej ZPA, a całe spotkanie zwieńczy o godzinie 1 pm wspólny poczęstunek.

Dzień Otwarty i film w Instytucie Piłsudskiego

W Nowym Jorku obchody rozpoczną się na Greenpoincie. Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce (138 Greenpoint Avenue, Brooklyn, NY) zaprasza w środę 11 listopada w godz. 3 pm – 5.30 pm na specjalny dzień otwarty, podczas którego będzie można poznać historię działającej od 1943 roku placówki, zajrzeć do archiwum i biblioteki oraz zobaczyć wyjątkowe dokumenty, fotografie, mapy, medale i pamiątki związane z historią Polski.

O godz. 6 pm w Instytucie odbędzie się pokaz filmu dokumentalnego „Rzeczpospolita reaktywacja” w reżyserii Anny Ferens. Film opowiada o niezwykłym wysiłku Polaków, którzy po 123 latach zaborów musieli niemal od podstaw odbudować państwo, jego administrację, gospodarkę, szkolnictwo i armię. Przypomina również mniej znanych bohaterów tamtych czasów – naukowców, wynalazców i ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju odrodzonej Polski. Po projekcji wystąpi pianista Robert Bronchard, który wykona krótki recital, a w jego programie znajdzie się m.in. słynny Polonez A-dur Fryderyka Chopina.

Wielka polsko-amerykańska gala w Carnegie Hall

Tego samego dnia o godz. 7 pm w prestiżowej Carnegie Hall na Manhattanie, NY, odbędzie się koncert „Polish-American Gala – A Tribute to Great Polish Americans”, przygotowany przez Ars Activa Foundation oraz Theos Theatre and Opera Society. Na scenie Weill Recital Hall wystąpi kilkudziesięciu artystów z Polski, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Publiczność usłyszy utwory najwybitniejszych polskich kompozytorów, m.in. Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego, Stanisława Moniuszki, Wojciecha Kilara, Krzesimira Dębskiego i Piotra Klimka, a także kompozycje George'a Gershwina i Johna Williamsa.

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Przygotowaliśmy wyjątkowy program na 250-lecie amerykańskiej niepodległości. Na scenie wystąpi kilkudziesięciu artystów z Polski, USA i Kanady. Publiczność usłyszy arcydzieła polskich i amerykańskich kompozytorów, od Chopina do Dębskiego, a także autentycznego „Poloneza” samego Kościuszki. Przypomnimy również dziesięć wybitnych postaci pochodzących z Polski, które przyczyniły się do budowania wielkości i wolności Ameryki

– zapowiada skrzypek Mariusz Mończak.

Na scenie wystąpią m.in. sopranistki Wioletta Liber i Patrycja Posłuszna, baryton Wojciech Bonarowski, skrzypek Mariusz Mończak, wiolonczeliści Kalina Massier i Tomasz Szczęsny oraz pianiści Robert Adamczak, Joanna Kaczmarska-Bieżyńska i Nicholas Kaponyas. W gali wezmą również udział amerykański chór The LOTUS Project pod dyrekcją Alicii Brozovich oraz Dziecięcy Chór Copernicus pod dyrekcją Bożeny Konkiel. Uroczysty wieczór zakończy wspólne wykonanie pieśni „America the Beautiful”.

Bilety na koncert w cenie od 49 dolarów można kupić na stronie www.carnegiehall.org lub pod numerem telefonu 212-247-7800.