Nowy Jork ma nowego arcybiskupa. Ronald Hicks zastąpi kardynała Dolana

Nominowany przez Papieża nowy arcybiskup ma 58 lat, święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku, a sakrę biskupią otrzymał w 2018 roku. Od 2020 roku był biskupem diecezji Joliet w stanie Illinois. Wcześniej, od 2015 roku pomagał kardynałowi Blase’owi Cupichowi w kierowaniu Archidiecezją Chicago jako biskup pomocniczy i wikariusz generalny.
Na pytanie „Vatican News”, o swój program dla nowej diecezji, abp Hicks odpowiada, że jego pragnieniem jest być pasterzem z sercem dobrego pasterza.
- Używając sformułowania papieża Franciszka: ‘mieć zapach owiec’ i być blisko ludzi. Lubię ludzi. Z radością czekam na spotkania z nimi i na to, by ich poznawać
– mówi abp Hicks.
Dodaje, że wiele nauczył się od kardynała Blase Cupicha, jako biskup pomocniczy w Chicago. - Sądzę, że czasami możemy łatwo się rozproszyć. To, co zobaczyłem i czego nauczyłem się, pracując w Chicago jako wikariusz generalny, to konieczność skupienia wzroku na Bogu. Na tym, jaka jest jego wola i jaka jest misja Kościoła oraz na tym, jak jesteśmy wezwani, by nią żyć i zapraszać do niej innych ludzi. I by nie tracić tego skupienia w trakcie realizowania tej misji – dodaje nominat.
Zapytany o zapowiedź Archidiecezji w Nowym Jorku utworzenia funduszu w wysokości 300 mln dolarów na odszkodowania dla osób, które padły ofiarą wykorzystania seksualnego przez duchownych, nowy arcybiskup odpowiada: - Mam nadzieję, że ten fundusz pomoże przynieść uzdrowienie przynajmniej części osób skrzywdzonych. Równocześnie jednak musimy skupiać się na posłudze i misji Kościoła.
Jedną z rzeczy, których się także nauczyłem, jest to, że w mierzeniu się z tym problemem zawsze należy podejmować decyzje, które najlepiej służą ochronie dzieci i zapobieganiu wykorzystaniu
– dodaje.
Abp Ronald Hicks przypomina, że dorastał na przedmieściach Chicago, tuż obok miejsca, z którego pochodzi papież Leon XIV. - Mieszkaliśmy około 14 przecznic od siebie. Podobnie jak papież Leon, pragnę Kościoła, który niesie światu boże światło, jego pokój, jego uzdrowienie i jego miłość. Szukam również sposobów realizowania tej misji nie w sposób dzielący czy rozrywający ludzi, lecz poprzez budowanie jedności oraz odnajdywanie dróg współpracy między nami – mówi arcybiskup nominat, wyrażając pragnienie współpracy z papieżem Leonem XIV.
Źródło: Devin Watkins, Wojciech Rogacin/Vatican News