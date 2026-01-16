Nowy Jork dziękuje polsko-amerykańskim służbom. Uroczysta gala z wyjątkowymi pamiątkami

Polish American Public Service Appreciation Event, czyli wieczór wdzięczności dla polsko-amerykańskich służb publicznych odbył, się w pięknych wnętrzach Konsulatu Generalnego RP na Manhattanie. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele nowojorskich służb – policji, straży pożarnej oraz innych formacji mundurowych. Wielu uczestników pojawiło się w galowych mundurach, często w towarzystwie małżonków. Spotkanie miało charakter oficjalny, ale też integracyjny, a jego celem było budowanie relacji, wymiana doświadczeń, a także wspólne celebrowanie polskiego dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych.

Gościem specjalnym wieczoru był Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, który zabrał głos po wystąpieniu Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku Mateusza Sakowicza. Prezydent Warszawy, który do Wielkiego Jabłka przybył z misją promowania stolicy Polski i warszawskich uczelni wśród Polonii i amerykańskich partnerów, podkreślał w nim znaczenie współpracy między Polską a amerykańską Polonią. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie studenckiego klubu polonijnego Kościuszko Squadron z United States Military Academy West Point, co dodało wydarzeniu kolorytu, oraz przedstawiciele Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.

Uroczystość poprowadził nowy szef NYPD Pulaski Association sierżant Rafał Jankowski, zwracając uwagę na wkład polsko-amerykańskich funkcjonariuszy w bezpieczeństwo Nowego Jorku. Sierżant Laskowski, pełniący funkcję Remount Commander konnej jednostki NYPD Mounted Unit wykazał się niezwykłą gościnnością. Podczas wieczoru obdarował on wybranych gości prawdziwymi podkowami na szczęście – pochodzącymi od koni służących w nowojorskiej policji.

To są podkowy od naszych koni, które regularnie wymieniamy

– zdradził sierżant Laskowski, wzbudzając duże zainteresowanie uczestników spotkania i zapraszając do odwiedzenia policyjnej stajni.

Podczas spotkania wręczono Public Service Appreciation Awards, które otrzymali: Franciszek Robert Piwowarczyk, Eugene Canapi, Steven Lebovic oraz Kevin Keenan – w uznaniu za ich wieloletnią służbę, zaangażowanie oraz wkład w budowanie relacji polsko-amerykańskich.

Rafał Laskowski nie krył zadowolenia z przebiegu wydarzenia.

Trzecia doroczna gala NYPD Pulaski Association, Polish American Public Service Appreciation Event, zorganizowana w siedzibie Konsulatu Generalnego RP, była naprawdę wyjątkowym wieczorem. Uhonorowano oddanie i służbę pracowników sektora publicznego, a jednocześnie podkreślono silne więzi łączące społeczność polsko-amerykańską z organami ścigania. Wydarzenie było znakomicie przygotowane i niezwykle gościnnie poprowadzone. To był dla mnie zaszczyt móc być częścią tak niezapomnianej uroczystości

– powiedział nam.