Młoda Polonia ruszy szturmem na warszawskie uczelnie? Zachęcali do tego rektorzy

Na warszawskich uczelniach, jak się dowiadujemy, studiuje obecnie około 300 osób mieszkających na stałe w Stanach Zjednoczonych, a najbardziej obleganym kierunkiem wśród młodej Polonii pozostaje medycyna. Te liczby mogą jeszcze wzrosnąć. Do kontynuowania edukacji w stolicy Polski przekonywano w piątek 9 stycznia na wyjątkowym spotkaniu w polskim konsulacie na nowojorskim Manhattanie. Wydarzenie miało charakter networkingowy, a jego celem było przybliżenie możliwości studiowania w Warszawie osobom mieszkającym w USA – zarówno tym, które już rozważają taki krok, jak i tym, które wcześniej nie brały go pod uwagę.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednych z najważniejszych polskich uczelni wyższych: Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, SGH oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Reprezentowali je m.in. prof. Mariusz Malinowski, prof. Robert Zalewski oraz dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Grzegorz Robak z Politechniki Warszawskiej, prof. Michał Bernardelli, dziekan Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej, a także prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Robert Grey, kanclerz UW.

Goście mieli okazję porozmawiać bezpośrednio z osobami odpowiedzialnymi za politykę akademicką i współpracę międzynarodową polskich uczelni. Mogli dowiedzieć się, jak wygląda system szkolnictwa wyższego w Polsce – od zasad rekrutacji, przez programy studiów, aż po możliwości wymian międzynarodowych i dalszych ścieżek kariery.

W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele miasta stołecznego Warszawy: Karolina Medyk, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, Łukasz Pawłowski, zastępca dyrektora Gabinetu Prezydenta Warszawy, oraz Stefan Kabat, naczelnik Wydziału Koordynacji Wydarzeń w Gabinecie Prezydenta. Warszawską Organizację Turystyczną reprezentowali Mateusz Czerwiński, prezes zarządu, oraz Filip Płodzień, dyrektor marketingu Leisure & MICE.

Goście przekonywali, że edukacja w stolicy Polski to dobry wybór.

Uważam, że Warszawa jest jednym z najlepszych miejsc do życia

– podkreślił podczas spotkania Łukasz Pawłowski, zwracając uwagę nie tylko na wysoki poziom edukacji akademickiej, ale także na jakość życia, dynamikę miasta oraz jego otwartość na młodych ludzi z zagranicy.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Młodzieży. Jego prezes Jakub Staniewski przy okazji zaprosił wszystkich na kolejny Bal Młodzieży, który odbył się w sobotę 10 stycznia.