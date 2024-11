Nowy Jork głosuje. Na szali zmiany w lokalnych konstytucjach

Ponad 3,3 mln wyborców w stanie Nowy Jork, w tym ponad milion w samej metropolii nowojorskiej, oddało już swój głos. Ci, którzy nie skorzystali z możliwości wczesnego głosowania lub do tej pory nie wysłali swojej karty wyborczej pocztą, 5 listopada mogą dokonać ostatecznego wyboru. Stawką jest przede wszystkim fotel prezydenta USA i miejsca w Kongresie USA - 435 foteli w nowej Izbie Reprezentantów oraz 34 miejsca w Senacie USA – ale też 63 miejsca w stanowym senacie i 150 mandatów w Zgromadzeniu Stanu Nowy Jork. Wyborcy odpowiedzą też jednak na ważne pytania dotyczące stanowej konstytucji i statutu miasta Nowy Jork.

Na odwrocie karty wyborczej na nowojorczyków czeka w tegorocznych wyborach aż sześć pytań referendalnych.

Pierwsze z nich to ogólnostanowe referendum, dotyczące New York Equal Rights Amendment – Poprawki o Równych Prawach. Jej cel to zapewnienie, że ludziom nie można odmówić praw ze względu na ich „pochodzenie etniczne, pochodzenie narodowe, wiek i niepełnosprawność" lub „płeć, w tym orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową, ciążę, wyniki ciąży oraz opiekę zdrowotną i autonomię reprodukcyjną". Obecnie stanowa klauzula antydyskryminacyjna, przyjęta w 1938 r. zapewnia ochronę bez względu na „rasę, kolor skóry, wyznanie lub religię".

Pięć kolejnych pytań dotyczy mieszkańców metropolii nowojorskiej.

Nowojorczycy zdecydują m.in. o zapewnieniu miejskiemu Departamentowi Oczyszczania szerszych i bardziej precyzyjnych uprawnień dotyczących sprzątania ulic i innych nieruchomości. Od „tak” lub „nie” zależy m.in. to, czy będzie mógł egzekwować wymóg gromadzenia odpadów w specjalnych kontenerach, ale też czy będzie mógł egzekwować przepisy dotyczących ulicznych sprzedawców - i nakładania grzywien - w parkach i innych przestrzeniach należących do miasta.

Kolejne, opatrzone na karcie nr 3. pytanie referendalne zakłada zmianę procedowania przy przyjmowaniu lokalnych przepisów. Dotyczy wprowadzenia wymogu przeprowadzenia przez Radę Miasta Nowy Jork analizy kosztów wprowadzenia proponowanych rozwiązań przed zwołaniem przesłuchań w ich sprawie i poddania ich pod głosowanie. Upoważniała by też burmistrza do analizy fiskalnej, który musiałby być powiadamiany o przesłuchaniach lub głosowaniach osiem dni wcześniej i aktualizowała terminy budżetowe.

Pytanie nr 4 dotyczy wymogu szerszego i wcześniejszego informowania o planowanych zmianach przepisów dotyczących bezpieczeństwa publicznego. Rada miasta miałaby obowiązek powiadamiać burmistrza oraz zainteresowane agencje miejskie z 30-dniowym wyprzedzeniem o podobnych planach. Wszystko po to, by te miały czas na prowadzenie własnych konsultacji czy analiz.

Pytanie nr 5 dotyczy wprowadzenia bardziej szczegółowej analizy stanu obiektów miejskich. W rejestrach i planach inwestycyjnych zawierane musiałyby być bardziej szczegółowe oceny ich stanu oraz potrzeb konserwacyjnych.

Ostatnie z pytań, opatrzone nr 6 zakłada ustanowienie Głównego Urzędnika ds. Różnorodności Biznesowej, przekazanie uprawnień do wydawania zgód na kręcenie filmów z Departamentu Usług dla Małych Przedsiębiorstw (Department of Small Business Services) do Biura Mediów i Rozrywki (Mayor's Office of Media and Entertainment) oraz połączenie dwóch rad zajmujących się miejskimi archiwami w jedną.

Wybory w Nowym Jorku w dniu 5 listopada odbywają się w godz. 6 am – 9 pm. Więcej informacji na temat głosowania można znaleźć na stronach internetowych miasta oraz stanu.