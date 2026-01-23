Nagły zwrot w poszukiwaniach! Odnaleziono kurtkę zaginionego górala spod Chicago

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2026-01-23 14:37

Niepokój bliskich zaginionego 47-letniego Marka Sądelskiego z Downers Grove pod Chicago nie maleje. Wręcz przeciwnie! 47-latek o polskich korzeniach 9 stycznia wyszedł z domu i ślad po nim zaginął. Służby potwierdziły odnalezienie jego kurtki w pobliżu zbiornika retencyjnego.

Mark Sądelski zaginął pod Chicago

i

Autor: archiwum prywatne, policja/ Canva.com
  • Kolejny dzień poszukiwań 47-letniego Marka Sądelskiego z Downers Grove.
  • Odnaleziono jego kurtkę przy lokalnym stawie, co wzmogło obawy bliskich zaginionego.
  • Czy ten przełom pomoże w jego odnalezieniu?

To odkrycie wzmogło jeszcze bardziej obawy rodziny Marka Sądelskiego. Przy stawie w okolicy 7300 Woodward Avenue odnaleziono kurtkę. Wiadomo, że należy do zaginionego 47-latka.

Mama Marka, a moja ciocia, w środę przed południem pojechała potwierdzić, że należy do niego. Znaleziono ją przy stawie niedaleko jego domu

– powiedziała w rozmowie z „Super Expressem” kuzynka zaginionego Dorota Sądelska. Po przełomowym odkryciu, policjanci i strażacy rozpoczęli przeszukiwanie stawu znajdującego się zaledwie kilka minut drogi od domu Sądelskiego. Akcja została jednak przerwana z powodu zimowych warunków, które z godziny na godzinę robiły się coraz bardziej niebezpieczne.

Przeczytaj także:
Amerykanie podzieleni w sprawie Grenlandii. Niektóre opinie zdumiewają!

Niestety czas odgrywa kluczową rolę w poszukiwaniach – tym bardziej, że mężczyzna cierpi na schorzenie, które „naraża go na niebezpieczeństwo” – a od zaginięcia minęło już kilka dni. Według ustaleń śledczych, Sądelski opuścił swój dom w okolicach skrzyżowania Woodward Avenue i 71st Street w Downers Grove 9 stycznia, najprawdopodobniej pieszo. Żadna z pobliskich kamer monitoringu nie zarejestrowała jego dalszej drogi.

Pani Dorota zaznaczyła, że jego zniknięcie jest całkowicie sprzeczne z jego charakterem i codziennymi nawykami. Nigdy nie wychodził z domu bez telefonu, portfela czy dokumentów. Jego bliscy nie tracą jednak nadziei.

Wierzę, że wciąż jest z nami. On przeszedł przez wiele, ale w końcu jest Sądelskim, jest silny

– powiedziała nam w czwartek 22 stycznia wieczorem Dorota Sądelska, pokazując wspólne zdjęcie z Markiem z dzieciństwa. - On zawsze był dla mnie kimś wyjątkowym i specjalnym – przyznała. Zdradziła też, że tata 47-latka „jest chory ze zmartwienia” i od kilku dni nie śpi.

Mark Sądelski ma ok. 180 cm wzrostu, waży około 125 kg, ma zielone oczy i nosi okulary. W dniu zaginięcia ubrany był w ciemnoszarą kurtkę, ciemne dżinsy oraz buty marki Skechers. Policja sprawdza różne tropy, przeszukuje różne miejsca, jednak wciąż bez rezultatów. Służby proszą o pomoc każdego, kto mógł widzieć Marka Sądelskiego po 9 stycznia lub posiada jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu. Nawet drobny szczegół może okazać się kluczowy. Mieszkańcy USA mogą zgłaszać informacje pod numery alarmowy 911 lub do policji w Downers Grove: (630) 434-5600.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Lekarz w świecie online: jak zmienia się codzienna praca medyków pracujących w teleporadach?
Lekarz w świecie online: jak zmienia się codzienna praca medyków pracujących w teleporadach?

Materiał sponsorowany

Jak pozbyć się owsików? Praktyczne wskazówki dla rodziców
Jak pozbyć się owsików? Praktyczne wskazówki dla rodziców

CHICAGO
USA
POLONIA

Najnowsze

Morawiecki bezlitośnie do Tuska: „Twoje słowa, byku?”. Zaskakująca riposta

Zaskakujące słowa

Morawiecki bezlitośnie do Tuska: „Twoje słowa, byku?”. Zaskakująca riposta

3-latek potrącony przez auto. Kierowca Fiata hamował, ale było już za późno

Straszny wypadek

3-latek potrącony przez auto. Kierowca Fiata hamował, ale było już za późno

39
Najpiękniejsza piłkarka świata przestała się kryć. Oto jej nowy romans, usidlił ją gwiazdor

NAJSEKSOWNIEJSZA PIŁKARKA ŚWIATA

Najpiękniejsza piłkarka świata przestała się kryć. Oto jej nowy romans, usidlił ją gwiazdor

Nagły zwrot w poszukiwaniach! Odnaleziono kurtkę zaginionego górala spod Chicago

Bliscy nie tracą nadziei

Nagły zwrot w poszukiwaniach! Odnaleziono kurtkę zaginionego górala spod Chicago

22
Zjawiskowa gwiazda FAME wskazała ideał faceta. Pracujesz od 8 do 16? Nie masz u niej szans!

Zobacz jej zdjęcia

Zjawiskowa gwiazda FAME wskazała ideał faceta. Pracujesz od 8 do 16? Nie masz u niej szans!

20
Nowa gwiazda na parkiecie Tańca z Gwiazdami! Nie zna rumby ani jive’a, ale wchodzi do show

Będzie się działo!

Nowa gwiazda na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"! Nie zna rumby ani jive’a, ale wchodzi do show