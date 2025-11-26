Muzyka, kwiaty i polskie przysmaki. Polonijne pożegnanie jesieni w Chicago

Zabawa Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii Gręboszów odbyła się w siedzibie Związku Klubów Polskich w Chicago. Jej uczestników witał serdecznie prezes Władysław Wytrwał. Goście wchodzili do sali udekorowanej barwami jesieni, na stołach stały kwiaty, a atmosfera już od pierwszych chwil była pełna radości i wzruszeń. Zabawa Jesienna Przyjaciół Parafii Gręboszów była bowiem nie tylko okazją do tańca i wspólnego śpiewu, ale także do uhonorowania jubilatów obecnych na imprezie – Marii i Józefa Zuwałów, którzy obchodzili 56-lecie małżeństwa.

- Atmosfera wydarzenia była serdeczna, rodzinna i pełna wzruszeń. Jednym z takich momentów było odśpiewanie jubilatom „Sto lat” – powiedziała nam Alina Szymczyk, która była jedną z uczestniczek balu.

Wśród obecnych na sali znaleźli się także przedstawiciele Związków Klubów Polskich w USA, Klubu Brzeziny z wiceprezes Marią Longosz i jej mężem Janem, Klubu Radgoszcz z Romanem Galusem, Klubu Błażowa z Kazimierzem Koszelą, Klubu Pojawian z prezes Władysławą Nowosad i członkami Teatru „Rzepicha” oraz Klubu Tańca przy PNA z Niną Pikulski.

Organizatorzy imprezy przygotowali poczęstunek: kanapki, ciasta, bigos, barszcz z krokietem oraz napoje. Nie zabrakło także kwiatów, które panowie wręczali paniom. Do tańca przygrywała kapela „Pacyfik”. Dochód z imprezy został przekazany na działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii Gręboszów.