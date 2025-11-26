Muzyka, kwiaty i polskie przysmaki. Polonijne pożegnanie jesieni w Chicago

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2025-11-26 17:55

Zima zbliża się wielkimi krokami. 22 listopada Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii Gręboszów działające w Chicago pożegnało jesień wyjątkową zabawą Były tańce, polskie przysmaki, ale też życzenia z wyjątkowej okazji.

Zabawa Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii Gręboszów odbyła się w siedzibie Związku Klubów Polskich w Chicago. Jej uczestników witał serdecznie prezes Władysław Wytrwał. Goście wchodzili do sali udekorowanej barwami jesieni, na stołach stały kwiaty, a atmosfera już od pierwszych chwil była pełna radości i wzruszeń. Zabawa Jesienna Przyjaciół Parafii Gręboszów była bowiem nie tylko okazją do tańca i wspólnego śpiewu, ale także do uhonorowania jubilatów obecnych na imprezie – Marii i Józefa Zuwałów, którzy obchodzili 56-lecie małżeństwa.

Zobacz: W Chicago powstanie „ambasada” polskich województw. Pierwsza umowa już podpisana!

- Atmosfera wydarzenia była serdeczna, rodzinna i pełna wzruszeń. Jednym z takich momentów było odśpiewanie jubilatom „Sto lat” – powiedziała nam Alina Szymczyk, która była jedną z uczestniczek balu.

Przeczytaj także:
Nowe władze KPA zwiększą rolę Polonii w USA? „Próbuję być optymistką, ale nie b…

Wśród obecnych na sali znaleźli się także przedstawiciele Związków Klubów Polskich w USA, Klubu Brzeziny z wiceprezes Marią Longosz i jej mężem Janem, Klubu Radgoszcz z Romanem Galusem, Klubu Błażowa z Kazimierzem Koszelą, Klubu Pojawian z prezes Władysławą Nowosad i członkami Teatru „Rzepicha” oraz Klubu Tańca przy PNA z Niną Pikulski.

Organizatorzy imprezy przygotowali poczęstunek: kanapki, ciasta, bigos, barszcz z krokietem oraz napoje. Nie zabrakło także kwiatów, które panowie wręczali paniom. Do tańca przygrywała kapela „Pacyfik”. Dochód z imprezy został przekazany na działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii Gręboszów.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Tak rozpoznasz spadek odporności. Ochota na słodycze to jeden z objawów
Tak rozpoznasz spadek odporności. Ochota na słodycze to jeden z objawów

Jak pozbyć się owsików? Praktyczne wskazówki dla rodziców
Jak pozbyć się owsików? Praktyczne wskazówki dla rodziców

ZWIĄZEK KLUBÓW POLSKICH
USA
POLONIA
CHCIAGO

Najnowsze

Wyższa emerytura po przeliczeniu. Kto dostanie podwyżkę z urzędu w 2025 roku?

Pieniądze

Wyższa emerytura po przeliczeniu. Kto dostanie podwyżkę z urzędu w 2025 roku?

7
Muzyka, kwiaty i polskie przysmaki. Polonijne pożegnanie jesieni w Chicago

Zabawa przyjaciół Gręboszowa

Muzyka, kwiaty i polskie przysmaki. Polonijne pożegnanie jesieni w Chicago

Jak ubrać się do kościoła?

Warto wiedzieć!

Jak ubrać się do kościoła?

Barwy szczęścia, odcinek 3282: W Brzezinach zaczną plotkować o Mariuszu i Jance. Dojdzie do próby szantażu – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3282: W Brzezinach zaczną plotkować o Mariuszu i Jance. Dojdzie do próby szantażu – ZDJĘCIA

Nowa marka Lucatto stawia na radość i lekkość w kuchni

Strefa dobrego smaku

Nowa marka Lucatto stawia na radość i lekkość w kuchni

11
Chwile grozy na lodowisku. Pod naporem śniegu zapadł się dach!

O włos od nieszczęścia

Chwile grozy na lodowisku. Pod naporem śniegu zapadł się dach!