Muzyczny most połączył Polskę z USA. Wyjątkowa feta na urodziny Ameryki

„Bridges of Freedom” to artystyczna produkcja stworzona z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. W czwartek 11 czerwca publiczność mogła doświadczyć widowiska łączącego muzykę, taniec, narrację, film i współczesne wizualizacje. Sala koncertowa Kaufman Center zapełniła się przedstawicielami Polonii – to oni licznie odpowiedzieli na zaproszenie do świętowania rocznicy kraju, który zbudowali ich przodkowie.

Program był przemyślanym pomostem między Europą a Ameryką. Zabrzmiały ponadczasowe dzieła Fryderyka Chopina: „Nokturn fis-moll op. 48 nr 2”, „Nokturn Des-dur op. 27 nr 2” i „Walc F-dur op. 34 nr 3” w wykonaniu Kate Liu i Kevina Cole’a. Obok nich klasyka impresjonizmu: „Clair de Lune” Claude’a Debussy’ego i „Arabeska C-dur op. 18” Roberta Schumanna. Wybór Chopina w programie zyskał szczególny wydźwięk. Polski kompozytor, który sam był emigrantem, stał się symbolem więzi łączącej Polonię z historią USA. Jego nokturny wybrzmiały jako artystyczny „most wolności” między Warszawą a Nowym Jorkiem.

Druga część wieczoru była hołdem dla amerykańskiego dziedzictwa muzycznego. Gershwin w odsłonie od preludiów przez „I Got Rhythm” po monumentalną „Rhapsody in Blue”. Nie zabrakło też „New York, New York” Johna Kandera, „My Way” Jacques’a Revaux i „Just a Gigolo” Leonello Casucciego. Wokalnie poprowadził Kurt Decker, a na scenie tańczyli soliści baletu Tiffany Mangulabnan i Elias Delano Re.

Widzowie gali zobaczyć mogli też krótki film dokumentalny „Famous Polish Americans (Słynni Amerykanie polskiego pochodzenia)”, stanowiący zapowiedź pełnowymiarowego materiału poświęconego naszym rodakom, którzy przyczynili się do budowy potęgi USA.

Film przedstawia sylwetki bohaterów wojny o niepodległość, polityków, naukowców, przedsiębiorców, artystów i liderów życia społecznego, których talent, odwaga i praca miały wpływ na kształt amerykańskiej historii, gospodarki i kultury

– zdradza Jolanta Wodiczko, szefowa Fundacji Kultury i Sztuki, która była organizatorem wydarzenia.

Gala „Mosty wolności” odbyła się w ramach oficjalnych obchodów America250. Organizatorzy podkreślali, że to nie tylko święto niepodległości, ale też hołd dla bohaterów amerykańskiej rewolucji i pokoleń imigrantów. - „Don’t miss this one-night-only event” – zapowiadali organizatorzy. I rzeczywiście, czwartek był jedyną okazją, by zobaczyć to widowisko. Publiczność wypełniająca salę – Polacy, Amerykanie polskiego pochodzenia, przedstawiciele organizacji polonijnych – nagrodzili występy artystów długą owacją na stojąco.

„Bridges of Freedom” pokazało, że 250 lat niepodległości USA to też historia Polaków. Historia ludzi, którzy przywieźli ze sobą i podzielili się z innymi muzyką i kulturą Chopina, a znaleźli dom w rytmie Gershwina.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Krzysztofa Szczerskiego, Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Mateusza Sakowicza, Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Instytutu Polskiego w Nowym Jorku, Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce oraz Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP). „Super Express” był patronem medialnym gali.