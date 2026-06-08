Mundial to nie są tanie rzeczy, ale nowojorczycy dostali tanie bilety! Burmistrz dopiął swego!

Teodor Lisowski
Teodor Lisowski
Magdalena Odziemczyk
Konsultacja: Magdalena Odziemczyk
2026-06-08 19:28

Burmistrz Zohran Mamdani punktuje w Nowym Jorku. Poszedł na rękę mieszkańcom i rozbił bank: 1000 biletów na mundial po 50 dolarów za sztukę. Z darmowym busem na MetLife. Chętnych nie brakowało, a szczęśliwcy zostali wybrani w specjalnej loterii. O tym, że mogą wejść za półdarmo na najważniejszą piłkarską imprezę niektórych poinformował przez telefon sam włodarz metropolii.

Burmistrz NYC Zohran Mamdani załatwił mieszkańcom tanie bilety na mundial

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Autor: Ed Reed, Michael Appleton/Mayoral Photography Office/ Materiały prasowe
  • Burmistrz NYC i Komitet Organizacyjny NYNJ zapewnili 1000 biletów na mundial po 50 dolarów dla nowojorczyków.
  • Szczęśliwców wyłoniono w specjalnej loterii.
  • Zohran Mamdani osobiście poinformował część zwycięzców o tym, że mogą wejść na mecz za półdarmo.

Cześć Frank. Zapisałeś się do programu tanich biletów na Mistrzostwa Świata i osobiście daję ci znać, że masz bilet

– taki komunikat z ust samego Zohrana Mamdaniego usłyszało w minionym tygodniu wielu nowojorczyków. I wielu nie mogło uwierzyć w to, że to oni zwyciężyli w specjalnej loterii, w której pulą nagród było 1000 biletów na mecze startującego 11 czerwca mundialu.

Mundial to nie są tanie rzeczy, ale burmistrz Mamdani załatwił dla zwykłych mieszkańców Nowego Jorku bilety na mecze za 50 dolarów.

To ma być święto ludzi, nie elit

- ogłosił 21 maja nowy burmistrz Nowego Jorku. Miasto i NYNJ Host Committee dogadali się, czego efektem jest 1000 miejsc na siedem meczów mistrzostw świata na MetLife Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey po 50 dolarów za sztukę. Normalnie trzeba byłoby zapłacić tysiące. To jeszcze nie wszystko. W cenie biletu jest wliczony darmowy autobus w dwie strony z Nowego Jorku.

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Mundial jest u nas na podwórku. Chcę, żeby klasa pracująca była jego częścią. Usiadłem z Komitetem i powiedziałem: ten turniej należy do ludzi, którzy tworzą to miasto. Dziś 1000 nowojorczyków wejdzie na trybuny za pięć dych i zyska darmowy bus. Jestem dumny, że NYC przeciera szlak

– powiedział Mamdani.

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Zohran Mamdani, burmistrz Nowego Jorku
Galeria zdjęć 21

Burmistrz Mamdani był niezachwiany w swoim zaangażowaniu, by nowojorczycy mogli wziąć udział w tym historycznym momencie w realny i znaczący sposób

– wtórował mu Alex Lasry, ale podkreślał, że sam komitet też był bardzo zaangażowany w organizację tanich biletów.

Od samego początku naciskaliśmy na program, który stawia na pierwszym miejscu przystępność cenową i dostęp dla nowojorczyków, i ściśle współpracowaliśmy, aby to umożliwić. Mistrzostwa świata przyciągną na nasz region uwagę całego świata i dla nas wszystkich ważne było, aby ludzie, którzy tworzą Nowy Jork, mogli doświadczyć tego na własnej skórze

– powiedział.

Na co mogą liczyć ogłoszeni właśnie szczęśliwcy? Zwycięzcy loterii mogą kupić po maksymalnie dwa bilety. Przewidziano po 150 miejsc na mecz. Pod uwagę wzięto pięć meczów grupowych oraz dwa mecze pucharowe. Zabezpieczono się także przed ewentualną odsprzedażą tanich biletów. Bilet zostanie wręczony do ręki przy wejściu na pokład autobusu dowożącego zwycięzców na stadion w dniu meczu.

Była szefowa kampanii wyborczej Mamdaniego i jej główny strateg, a obecnie odpowiedzialna za koordynację działań związanych z mistrzostwami w NYC – nazywaną Carycą Mundialu - Maya Handa (34 l.)) nie owijała w bawełnę, przyznając, że głównym adresatem loterii byli mieszkańcy biedniejszych dzielnic.

Ten program jest, bo burmistrz się uparł. Dzieciak z Bronksu, ochroniarz z Queens, kelnerka z Brooklynu. Oni wejdą na stadion tego lata, bo ich miasto o nich zawalczyło

– stwierdziła bez ogródek.

Turniej startuje w czwartek 11 czerwca meczem otwarcia Meksyk – RPA na Estadio Azteca w Meksyku. Finał odbędzie się w niedzielę 19 lipca na arenie MetLife w East Rutherford. Stadion w NJ będzie gościł rekordowe osiem spotkań – najwięcej ze wszystkich aren. To pięć meczów grupowych plus trzy fazy pucharowej, w tym wielki finał.

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