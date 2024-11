Młodociani bandyci wpadli po pościgu. Ich zdjęcia aresztowe stały się hitem internetu!

Michael Howell-McGlynn (19 l.) i Kristine Elisabeth Romero (19 l.) uknuli złodziejski plan. Z bronią w ręku napadli w hrabstwie Weld na kierowcę subaru Forrester z 2015 i grożąc mu śmiercią ukradli jego auto. Pechowo dla nich, patrolujący okolice Berthoud, CO, mundurowi wypatrzyli skradzione auto na jednym z parkingów. - „Zastępcy szeryfa próbowali zatrzymać pojazd na Wagon Bend Road i Buckskin Road. Kierowca odmówił zatrzymania się, wymknął się zastępcom i pojechał na północ Berthoud Parkway z prędkością do 100 mil na godzinę” – przekazało w komunikacie Biuro Szeryfa Hrabstwa Larimer. Mundurowi nie dali za wygraną. Gdy pojazd zwolnił w pobliżu autostrady 402, policyjne auto uderzyło w subaru, aby je zatrzymać.

SUV uderzył w krawężnik, wypadł z jezdni i gruchnął w drzewo, a chwilę potem stanął w płomieniach.

Mundurowi błyskawicznie doskoczyli do auta i wydobyli z wraku kierowcę oraz pasażera. Z auta wyciągnęli też karabin, którego złodziejska para najpewniej użyła do napadu. Nastolatki trafiły do szpitala, gdzie przeszły badania i opatrzono im rany. Stamtąd wróciły na posterunek, gdzie usłyszały zarzuty. Howell-McGlynn został aresztowany za ucieczkę pojazdem skutkującą uszkodzeniem ciała, utrudnianie pracy funkcjonariuszom publicznym i lekkomyślną jazdę. Sąd wyznaczył mu kaucję w wysokości $50 tys. Pasażerka auta, która jak się okazało, miała na koncie nakaz zatrzymania za napaść na funkcjonariusza, została oskarżona o spisek. Została zamknięta za kaucją $5125.

Wpis do policyjnej kartoteki nie będzie jedyną gorzką pamiątką dla 19-latków.

Przed przewiezieniem do aresztu oboje stanęli przed policyjnym obiektywem, który bezlitośnie obnażył beznadziejność sytuacji, w jakiej się znaleźli. Chłopak został uwieczniony na aresztowym zdjęciu z owiniętą bandażem głową, ponurą miną i poplamioną krwią szpitalną koszulką. Jego partnerka w zbrodni na zdjęciu spogląda w dal spod burzy poczochranych, biało-czarnych włosów, w rozmytym srebrnym makijażu, którego dopełnieniem jest spuchnięta i zakrwawiona warga. Zestawienie zdjęć, zamieszczone na Facebooku przy policyjnym komunikacie, wywołało lawinę komentarzy. - „Czy to ich halloweenowe kostiumy?”, „Czy znaleźli też 101 dalmatyńczyków w bagażniku?”, „Jezu, myślałem, że to żart” – to tylko niektóre z wpisów internautów.