Młoda Polonia mierzy wysoko! W Chicago rozmawiała o ambicjach i swojej przyszłości

W minioną sobotę i niedzielę, 24 i 25 października, w auli Charles P. Steinmetz College Preparatory High School w Chicago odbyła się VIII edycja konferencji „NEXT – Talks for the Future Generation (NEXT – Rozmowy dla przyszłego pokolenia)”. Wydarzenie objęto honorowym patronatem Konsula Generalnego RP. Jego organizatorami byli Łukasz Dudka, Katarzyna Sowacki, Polish American Youth Council – Polsko-Amerykańska Rada Młodzieży, Kongres Polonii Amerykańskiej oraz Zrzeszenie Nauczycieli Polskich.

Tegoroczna edycja była wyjątkowa, ponieważ projekt po raz pierwszy wykroczył poza Chicago. Tydzień wcześniej, 17 października, konferencja zadebiutowała na Wschodnim Wybrzeżu, w stanie New Jersey. Celem inicjatywy jest inspirowanie młodego pokolenia Polonii do świadomego planowania kariery zawodowej i odkrywania możliwości, jakie daje dwujęzyczność.

W tegorocznym spotkaniu w Chicago uczestniczyło ponad 450 osób, które skorzystały z przestrzeni do rozmów o edukacji, samorozwoju i przyszłości. Byli to też uczniowie ze szkół polonijnych aglomeracji chicagowskiej, m.in. ze szkół im. gen. Kazimierza Pułaskiego w Harwood Heights, im. Trójcy Świętej, im. św. Brata Alberta Chmielowskiego oraz im. Tadeusza Kościuszki.

Podczas targów uniwersyteckich, które były częścią wydarzenia, przedstawiciele 14 prestiżowych uniwersytetów z całej Polski zaprezentowali swoją ofertę edukacyjną. Przygotowali także stoiska, przy których młodzież mogła poznać możliwości studiowania w Polsce, a także uzyskać informacje i porozmawiać bezpośrednio z przedstawicielami poszczególnych uczelni

– powiedziała w rozmowie z „Super Expressem” Alina Mikołajczyk, jedna z organizatorek wydarzenia. Przyznała, że prezentacje uczelni, które koordynowała NAWA – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Uczestnicy wzięli też udział w bardzo interesujących warsztatach z zaproszonymi prelegentami

– dodała Mikołajczyk.

Wśród ekspertów znalazł się Conrad Nowak, chicagowski prawnik i partner w renomowanej kancelarii Corboy & Demetrio, P.C., a jednocześnie absolwent Loyola University Chicago School of Law oraz DePaul University, weteran armii amerykańskiej i współprzewodniczący Komitetu Warszawskiego działającego przy Chicago Sister Cities International. Swoimi doświadczeniami podzieliła się również Anna Smętek, studentka ekonomii i studiów międzynarodowych na Uniwersytecie Michigan, która planuje kontynuować naukę na Uniwersytecie Oksfordzkim i była pierwszą polsko-amerykańską stażystką w Kancelarii Prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Kolejnym gościem był Krzysztof Żółtek, ekspert finansowy z ponad 20-letnim doświadczeniem, doradca finansowy i inwestycyjny, wiceprezes w Merrill Lynch Wealth Management i sekretarz generalny Związku Podhalan w Północnej Ameryce. W gronie prelegentek znalazły się także Justyna Cięgotura i Ewa Bomba-Warczak, ekspertki w dziedzinie własności intelektualnej, transferu technologii i zarządzania innowacjami, związane z University of Illinois Chicago.