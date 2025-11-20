Mieszkańcy Illinois mogą już legitymować się telefonem. Ale nie wszyscy

Illinois wprowadza cyfrowe prawo jazdy i dowód osobisty, dostępne na razie wyłącznie w Apple Wallet – Android ma dołączyć w przyszłym roku.

Cyfrowym dokumentem można potwierdzić tożsamość m.in. na lotniskach O’Hare i Midway, w barach, restauracjach i przy zakupie alkoholu lub marihuany.

Aby aktywować dokument, trzeba zeskanować plastikową wersję, wykonać selfie i krótką weryfikację biometryczną.

Mobilna wersja nie zastępuje fizycznej – mieszkańcy nadal muszą mieć przy sobie tradycyjne dokumenty w wielu sytuacjach, np. podczas odprawy na lotnisku.

Wprowadzenie nowatorskiego rozwiązania ogłosił sekretarz stanu Illinois Alexi Giannoulias podczas konferencji prasowej w chicagowskim Moonlight Studios. – To zmiana zasad gry dla mieszkańców Illinois. Twój dowód osobisty może teraz znajdować się bezpośrednio na iPhonie. Gotowy do użycia na lotniskach, w restauracjach czy barach w całym stanie. To rozwiązanie łączy bezpieczeństwo, prywatność i wygodę w sposób, który ułatwi życie milionom ludzi – mówił Giannoulias we wtorek 18 listopada.

Dzięki nowej, uruchomionej 19 listopada funkcji mieszkańcy Illinois mogą potwierdzać tożsamość za pomocą iPhone’a lub Apple Watcha w wybranych firmach, na platformach internetowych oraz w ponad 250 punktach kontroli TSA w całych Stanach Zjednoczonych – w tym na lotniskach O’Hare i Midway w Chicago. Illinois dołączyło tym samym do 11 stanów oraz Portoryko, które już wcześniej wprowadziły cyfrowe dokumenty w Apple Wallet.

Jak dodać dokument do Apple Wallet? Konieczne będzie zeskanowanie fizycznego dokumentu, wykonanie selfie oraz wykonanie kilku ruchów twarzy w celu weryfikacji biometrycznej. Po potwierdzeniu tożsamości cyfrowa wersja dokumentu trafia do Apple Wallet. Później wystarczy zbliżyć telefon do czytnika i potwierdzić tożsamość za pomocą Face ID, Touch ID, a online – za pomocą opcji „Zweryfikuj za pomocą Apple Wallet”.

Biuro sekretarza stanu zastrzega, że mobilny dokument nie zastępuje fizycznego – w wielu miejscach mieszkańcy nadal będą musieli mieć przy sobie tradycyjne prawo jazdy lub dowód osobisty. Tak będzie np. na lotniskach. Cyfrowym dokumentem będzie można potwierdzić wiek m.in. przy zakupie alkoholu, marihuany, wynajmie auta czy w lokalach gastronomicznych - z możliwością ukrycia wrażliwych danych, takich jak adres zamieszkania.

Apple i władze stanu zapewniają, że nie gromadzą danych o tym, kiedy i gdzie dokument jest okazywany. Cała wymiana informacji ma odbywać się w pełni szyfrowanym i bezkontaktowym trybie. Na razie funkcja dostępna jest wyłącznie dla użytkowników urządzeń Apple. Wersje dla pozostałych systemów operacyjnych mają pojawić się na początku przyszłego roku.