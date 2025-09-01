Ważne spotkanie

Marszałek senatu w Chicago. „Jesteście ambasadorami polskości. Nie z nominacji, lecz z potrzeby serca”

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2025-09-01

Marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska w ostatni weekend sierpnia złożyła dwudniową wizytę w Chicago. Kalendarz spotkań napięty był do granic możliwości, a wszystko po to, by jeszcze bardziej zacieśnić współpracę między polskimi władzami a Polonią. Nie obyło się bez podziękowań i słów uznania, ale też ważnego wyróżnienia.

  • Marszałek Senatu RP rozpoczęła wizytę w USA od spotkań z Polonią, podkreślając jej rolę.
  • Rozmawiano o relacjach polsko-amerykańskich, wsparciu dla młodzieży i instytucji polonijnych.
  • Marszałek uhonorowała zasłużonych i otworzyła Festiwal Taste of Polonia.

Marszałek polskiego senatu Małgorzata Kidawa-Błońska pierwszego dnia swojej wizyty, w piątek 29 sierpnia, odwiedziła Muzeum Polskim w Ameryce oraz Copernicus Center, gdzie spotkała się z przedstawicielami organizacji polonijnych. Na rozmowy z przedstawicielką polskich władz oraz Robertem Tyszkiewiczem, koordynatorem ds. Polonii i Polaków za granicą w kancelarii Senatu RP, stawili się liderzy biznesu, przedstawiciele środowisk akademickich i działacze społeczni. W rozmowach uczestniczyli też m. in. Bogdan Klich z Ambasady RP w Waszyngtonie, DC, oraz Konsul Generalna RP w Chicago Regina Jurkowska. Tematem rozmów były relacje polsko-amerykańskie, współpraca z organizacjami polonijnymi, inwestowanie w młode pokolenia Polonii, ale też wsparcie dla szkół polonijnych i instytucji kultury.

Marszałek podkreśliła nieustanną działalność społeczną, kulturalną i gospodarczą żyjących w USA Polaków.

- Jesteście ambasadorami polskości. Nie z nominacji, lecz z potrzeby serca. To wy podtrzymujecie ducha wspólnoty i przekazujecie kolejnym pokoleniom to, co w naszej tożsamości najcenniejsze

- powiedziała Kidawa-Błońska na spotkaniu w Copernicus Center. W trakcie spotkania wręczyła też medal Senatu Mary Sendrze Anselmo z Rady Dyrektorów Copernicus Foundation, w docenieniu zasług i polonijnej działalności.

Marszałek senatu uroczyście otworzyła ponadto trwający od piątku do poniedziałku 43. Festiwal Taste of Polonia. W sobotni wieczór oddała też hołd polskim bohaterom, składając wieńce pod Pomnikiem Polskiego Żołnierza oraz Pomnikiem Katyńskim w Niles na przedmieściach Chicago.

W programie jej wizyty znalazło się też spotkanie z przedstawicielami Chicago Society i dyrekcją Akademii Muzycznej Paderewski Symphony Orchestra of Chicago (PaSO), której dziękowała za edukację artystyczną młodzieży, oraz wizyta w „Wietrznym Radio” w Chicago.

