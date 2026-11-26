Pokaz polskiego kandydata do oscarowej nominacji odbył się we wtorkowy (24 listopada) wieczór i przerósł oczekiwania organizatorów. Film poruszył publiczność, a historia matki i córki stała się punktem wyjścia do rozmów o rodzinnych więziach, starości, chorobie i potrzebie doceniania każdej chwili spędzonej z najbliższymi.

Jestem zachwycona tym, jak przebiegł wieczór. Frekwencja przerosła nasze oczekiwania. Pojawiło się wiele osób z branży filmowej, w tym przedstawiciele Netflixa, producenci, reżyserzy i aktorzy. Niezwykle cieszy mnie tak pozytywny odbiór filmu i to, jak wiele emocji oraz ciekawych rozmów wywołał wśród widzów. To dla mnie ogromna satysfakcja jako reżyserki, kiedy widzę, że historia, nad którą tak długo pracowaliśmy, porusza innych

– powiedziała nam Paulina Jaśkiewicz.

„Moja mama jest niezniszczalna”

„Bliss” to krótkometrażowy film fabularny opowiadający o relacji matki i córki w obliczu choroby Alzheimera. Alina, w którą wcieliła się amerykańska aktorka Amy Hargreaves, próbuje dotrzeć do tracącej pamięć matki, Teresy, granej przez Małgorzatę Potocką. Poszukując drogi do jej świata, zanurza się we wspomnieniach matki z dzieciństwa, przenosząc się do ogarniętej wojną Polski.

Dla Weroniki Ciechowskiej, córki Małgorzaty Potockiej, film miał wyjątkowo osobiste znaczenie. Miała również okazję obserwować pracę mamy na planie filmowym..

Spędziłam z moją mamą cały dzień na planie zdjęciowym. To było niesamowite widzieć ją w takim wydaniu, bo moja mama w ogóle nie kojarzy mi się z osobą starszą, niedołężną, która ma duże problemy zdrowotne albo nie jest w stanie sobie z czymś poradzić. Wydaje mi się, że ona jest niezniszczalna, że nigdy się do końca nie zestarzeje. I mam nadzieję, że tak będzie

– wyznała w rozmowie Weronika Ciechowska.

Córka aktorki przyznała również, że dwa lata temu ich rodzina przeżyła chwile ogromnego niepokoju w związku z podejrzeniem raka piersi u Małgorzaty Potockiej.

Był to duży strach w naszym życiu. Uświadomiliśmy sobie, że nie jesteśmy nietykalni, że takie rzeczy jak choroba też mogą się wydarzyć. To spowodowało, że jeszcze bardziej doceniamy każdą chwilę, jeszcze bardziej o siebie dbamy i chcemy spędzać ze sobą czas

– powiedziała Weronika, podkreślając, jak ważne w jej rodzinie są regularne badania profilaktyczne.

Sceny z filmu jak z prawdziwego życia

Historia przedstawiona w „Bliss” okazała się szczególnie bliska rodzinie Weroniki Ciechowskiej również z innego powodu. Matka jej męża trzy lata temu zmarła na chorobę Alzheimera.

Ten film dotknął nas na różnych płaszczyznach. Mój mąż powtórzył mi kiedy oglądaliśmy film, że to niesamowite, jak dokładnie moja mama to zinterpretowała i pokazała. Dokładnie tak, jak jego mama, która kiedyś stanęła przed lustrem i nie wiedziała, jak umyć zęby. Albo kiedy spojrzała na niego i nie wiedziała, że to on. Te wszystkie sceny są po prostu z życia wzięte. Moja mama niesamowicie to odzwierciedliła

– opowiadała córka aktorki.

Weronika nie kryła dumy z kreacji aktorskiej swojej mamy, którą widzowie znają również z popularnego serialu Netflixa „Gang Zielonej Rękawiczki” oraz licznych ról komediowych.

Moja mama ma świetne poczucie humoru, dlatego role komediowe tak do niej pasują. Bardzo się cieszę, że ludzie zauważyli, że Małgorzata Potocka jest aktorką, która potrafi wcielić się w różne role. Amy Hargreaves jest wspaniałą aktorką i myślę, że świetnie się zgrały. Jestem ogromnie dumna i cieszę się, że teraz ten film będzie walczył o Oscara

– podkreśliła.

Zdaniem Weroniki Ciechowskiej produkcja ma również ogromny potencjał społeczny. Może pomóc zwiększyć świadomość na temat choroby Alzheimera, a przede wszystkim zwrócić uwagę na cierpienie, odpowiedzialność i codzienne poświęcenie osób opiekujących się chorymi rodzicami.

Nowojorscy aktorzy pod wrażeniem

Film spotkał się także z bardzo pozytywnym odbiorem obecnych na pokazie artystów.

Piękny film, pięknie zorganizowany pokaz. Bardzo mi się podoba, że konsulat wspiera artystów

– powiedziała nam Olivia Bąk, aktorka.

Na szczególną wrażliwość, z jaką opowiedziano historię, oraz artystyczną stronę produkcji zwrócił uwagę aktor Mikołaj Bańdo.

Przyszedłem na pokaz, nie wiedząc, czego się spodziewać. Uważam, że było to czułe spojrzenie na relację matki i córki. Tym bardziej, że historia została opowiedziana na taśmie Kodaka

– powiedział w rozmowie z „Super Expressem”.

Obok Amy Hargreaves i Małgorzaty Potockiej w filmie wystąpili również Ewa Dziedzina, Addie Seiler, Lilli Valentine i Tom Becker. Produkcja została zaprezentowana w języku angielskim. Paulina Jaśkiewicz cieszyła się jednak, że udało się ją pokazać widzom w polskiej placówce dyplomatycznej na Manhattanie.

Bardzo się też cieszę, że mogliśmy zorganizować ten pokaz właśnie w Konsulacie RP w Nowym Jorku. Ze względu na polskie korzenie tej historii trudno byłoby wyobrazić sobie bardziej wyjątkowe miejsce na to wydarzenie. To był naprawdę piękny wieczór, który na długo pozostanie w mojej pamięci

– podsumowała reżyserka.

Przed twórcami „Bliss” niezwykle ważny okres walki o oscarową nominację. Nowojorski pokaz udowodnił, że kameralna historia matki i córki, z silnym polskim akcentem, potrafi poruszyć również amerykańską publiczność. Obecnie producentka filmu poszukuje amerykańskiego dystrybutora, który wesprze promocję obrazu w Stanach Zjednoczonych i pomoże w prowadzeniu kampanii oscarowej. Zainteresowanie nowojorskiego środowiska filmowego oraz entuzjastyczny odbiór filmu przez publiczność to dobry prognostyk.