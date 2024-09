Laureat Pulitzera opowiedział o szpiegach i Kuklińskim w Fundacji Kościuszkowskiej

Książka „Spies In My Blood” opowiada fascynującą historię rodziny Storozynskich, której członkowie przez dekady walczyli z totalitaryzmami – najpierw z nazistowskim, a później z komunistycznym reżimem w Polsce. Alex Storozynski i jego brat George, wychowani w Nowym Jorku przez uchodźców wojennych, wyruszyli do Polski, aby poznać swoje korzenie. To tam odkryli, że wywodzą się z rodziny żołnierzy, szpiegów i zabójców. W czasach PRL obaj znaleźli się pod obserwacją komunistycznych służb bezpieczeństwa i otrzymali kryptonimy „Rocky” i „Nemo”.

Podczas spotkania autor podzielił się z uczestnikami historią pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, który w latach 70. i 80. przekazał amerykańskim służbom tysiące stron tajnych sowieckich dokumentów wojskowych. Kukliński był jednym z najważniejszych szpiegów zimnej wojny, który odegrał kluczową rolę w zapobiegnięciu planowanemu atakowi nuklearnemu ZSRR na Zachód. Operacja wywiezienia Kuklińskiego z Polski przez CIA przez lata pozostawała w tajemnicy, teraz została opisana w zupełnie inny sposób w książce Storozynskiego.

Wydarzenie obejmowało prezentację autora, podpisywanie książek oraz spotkanie przy lampce wina, podczas którego goście mieli okazję porozmawiać z autorem o kulisach powstawania książki oraz o wątkach szpiegowskich z czasów PRL. Spotkanie przyciągnęło liczne grono miłośników literatury historycznej oraz sympatyków polskiej kultury.

Książka „Spies In My Blood” jest dostępna na platformie Amazon.