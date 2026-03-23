Królowa Parady już zachwyca Polonię. Ruszyła smażyć naleśniki członkom wspólnoty na Trójcowie

Justyna Szkaradek niedawno zdobyła tytuł Królowej Parady 3 Maja i to ona 2 maja poprowadzi Polonię przez centrum Chicago w dorocznym biało-czerwonym pochodzie. 21-latka zapowiadała, że będzie aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach polonijnych i słowa dotrzymuje. W niedzielę zajrzała na comiesięczne spotkanie Wspólnoty „Wiara i Światło”, gdzie wielokrotnie gościła jeszcze przed wyborami.

Jej obecność w nowej roli wywołała ogromną radość, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym uczestniczeniem w drodze krzyżowej, a następnie dzieci wraz z dorosłymi ozdabiali pisanki przed zbliżającą się Wielkanocą. Justyna Szkaradek pokazała, że jest bardzo zaangażowana w swoją nową rolę Królowej Parady. Uczestniczyła nie tylko w modlitwie i wielkopostnym śpiewie, ale również dzielnie spisywała się w kuchni, gdzie razem ze swoją mamą pomagała przy przyrządzaniu pysznych naleśników.

„Cieszymy się bardzo że Królowa Parady mogła do Nas przyjechać, dziękujemy za super zdjęcia, a w szczególności za Twoją obecność Justynka! Kto śpiewa ten dwa razy się modli, naprawdę pięknie wraz z twoimi koleżankami śpiewacie i umilacie nam czas na naszych spotkaniach, za co bardzo dziękujemy!”

- napisała Anna PB na Facebooku Wspólnoty pod relacją z wizyty Justyny.

Wspólnota „Wiara i Światło” to międzynarodowy ruch świecki związany z Kościołem katolickim, który integruje osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ich rodziny oraz przyjaciół. Został założony w 1971 roku przez Marie-Hélène Mathieu oraz Jean Vaniera w czasie pielgrzymki do Lourdes. Wspólnotę na chicagowskim Trójcowie założono w 2021 roku. Opiekunem duchowym grupy jest proboszcz parafii Św. Trójcy ks. Robert Będziński. Wspólnota organizuje regularne spotkania katechetyczne, modlitwy, wycieczki oraz inne wydarzenia.