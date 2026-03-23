Królowa Parady już zachwyca Polonię. Ruszyła smażyć naleśniki członkom wspólnoty na Trójcowie

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2026-03-23 16:23

Nowo wybrana Królowa Parady 3 Maja 21-letnia Justyna Szkaradek, zgodnie z obietnicą, od pierwszych dni z zaangażowaniem wypełnia królewskie obowiązki. W niedzielę 22 marca odwiedziła Wspólnotę „Wiara i Światło”, działającą przy chicagowskiej parafii św. Trójcy. Nie ukrywała, że to miejsce, które od lat jest bliskie jej sercu.

Justyna Szkaradek niedawno zdobyła tytuł Królowej Parady 3 Maja i to ona 2 maja poprowadzi Polonię przez centrum Chicago w dorocznym biało-czerwonym pochodzie. 21-latka zapowiadała, że będzie aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach polonijnych i słowa dotrzymuje. W niedzielę zajrzała na comiesięczne spotkanie Wspólnoty „Wiara i Światło”, gdzie wielokrotnie gościła jeszcze przed wyborami.

Jej obecność w nowej roli wywołała ogromną radość, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym uczestniczeniem w drodze krzyżowej, a następnie dzieci wraz z dorosłymi ozdabiali pisanki przed zbliżającą się Wielkanocą. Justyna Szkaradek pokazała, że jest bardzo zaangażowana w swoją nową rolę Królowej Parady. Uczestniczyła nie tylko w modlitwie i wielkopostnym śpiewie, ale również dzielnie spisywała się w kuchni, gdzie razem ze swoją mamą pomagała przy przyrządzaniu pysznych naleśników.

„Cieszymy się bardzo że Królowa Parady mogła do Nas przyjechać, dziękujemy za super zdjęcia, a w szczególności za Twoją obecność Justynka! Kto śpiewa ten dwa razy się modli, naprawdę pięknie wraz z twoimi koleżankami śpiewacie i umilacie nam czas na naszych spotkaniach, za co bardzo dziękujemy!”

- napisała Anna PB na Facebooku Wspólnoty pod relacją z wizyty Justyny.

Wspólnota „Wiara i Światło” to międzynarodowy ruch świecki związany z Kościołem katolickim, który integruje osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ich rodziny oraz przyjaciół. Został założony w 1971 roku przez Marie-Hélène Mathieu oraz Jean Vaniera w czasie pielgrzymki do Lourdes. Wspólnotę na chicagowskim Trójcowie założono w 2021 roku. Opiekunem duchowym grupy jest proboszcz parafii Św. Trójcy ks. Robert Będziński. Wspólnota organizuje regularne spotkania katechetyczne, modlitwy, wycieczki oraz inne wydarzenia.

Królowa Parady już zachwyca Polonię. Ruszyła smażyć naleśniki członkom wspólnoty na Trójcowie

Piękny gest

Królowa Parady już zachwyca Polonię. Ruszyła smażyć naleśniki członkom wspólnoty na Trójcowie

