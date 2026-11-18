To brzmi jak scenariusz hollywoodzkiego thrillera, ale wydarzyło się naprawdę. W piątek, 13 listopada, do zakładu BioUrja Renewables w Peorii trafił e-mail, od którego włos jeży się na głowie. Nadawca informował o podłożeniu ładunków wybuchowych w fabryce.

Reakcja była natychmiastowa, bo jak podkreśliły służby, to zgłoszenie, w przeciwieństwie do innych tego typu, zdawało się być bardzo wiarygodne. Władze nie zamierzały ryzykować ani sekundy, bo w grę wchodziło życie ludzkie i bezpieczeństwo otoczenia. Ogłoszono przymusową ewakuację wszystkich osób mieszkających i pracujących w promieniu ponad półtora kilometra, czyli jednej mili od zakładu. Policjanci przez w sumie 12 godzin pukali od drzwi do drzwi sprawdzając czy wszyscy opuścili domy. Zakaz powrotu obowiązywał aż do sobotniego popołudnia, 14 listopada.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego wywołują strach w naszej społeczności i powodują poważne zakłócenia w życiu mieszkańców, którzy zasługują na to, by spędzać dni bez obaw o nadchodzącą przemoc

– grzmiał w komunikacie prokurator federalny Gregory M. Gilmore. – Moje biuro jest zdeterminowane, by ścigać te poważne przestępstwa – dodał bezkompromisowo.

Protest części Polonii pod Konsulatem Generalnym RP w Nowym Jorku 11 listopada 2026 r.

Na miejsce ściągnięto prawdziwą armię. Do akcji wkroczyli agenci FBI, specjaliści z Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej oraz Materiałów Wybuchowych (ATF), policja stanowa, lokalni szeryfowie, a nawet specjalny oddział saperów.

FBI pozostaje niezłomne w swojej misji obrony ojczyzny przed zagrożeniami kryminalnymi i zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego

– podkreślał Ryan A. Presley, agent specjalny kierujący biurem FBI w Springfield, dziękując służbom ratunkowym, które „odważnie stanęły na pierwszej linii, by chronić naszą społeczność”.

Śledczy, jak zapewniali podczas konferencji prasowej, pracowali bez wytchnienia i w ciągu 72 godzin, w poniedziałek 16 listopada rano, zatrzymano podejrzanego. Okazał się nim być 41-letni Andrew K. Kozak, który według informacji w mediach społecznościowych, od 10 miesięcy szkolił się w fabryce paliw. Tam został zresztą zatrzymany.

Mieszkaniec pobliskiego Chillicothe został już formalnie oskarżony. Wielka ława przysięgłych postawiła mu dwa poważne zarzuty dotyczące przesyłania gróźb z użyciem materiałów wybuchowych. Jeśli sąd uzna 41-latka za winnego, jego życie legnie w gruzach. Za samą groźbę wysadzenia zakładu grozi mu nawet 10 lat więzienia, a za drugi zarzut – kolejne 5 lat za kratkami. Do tego dochodzą gigantyczne kary finansowe – nawet po 250 tysięcy dolarów grzywny za każdy z czynów.

Kozak, który według medialnych doniesień był wcześniej notowany w Nebrasce, we wtorek 17 listopada nie przyznał się do winy. Jego przesłuchanie przedprocesowe zaplanowano na 3 grudnia.