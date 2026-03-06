Kariera po polsku w Ameryce! Młoda Polonia planuje przyszłość w USA

Agata Drogowska
2026-03-06 14:45

Młoda Polonia celuje w sukces! Dowodem niedawne spotkanie w siedzibie Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Młodzieży we współpracy z Centralą Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce. Jego celem było wsparcie młodej Polonii w planowaniu dalszej edukacji i kariery zawodowej w Stanach Zjednoczonych.

Pierwsze spotkanie networkingowe Polish Youth Association w 2026 roku przyciągnęło rzeszę młodych ludzi. Do Nowego Jorku przyjechali 20 lutego uczniowie i studenci z różnych stanów. Część z nich miała już sprecyzowane plany zawodowe, inni dopiero zastanawiali się nad wyborem kierunku studiów. Wszyscy mieli okazję porozmawiać z osobami, które osiągnęły sukces w swoich dziedzinach i mogły podzielić się praktycznym doświadczeniem.

Głównym punktem wydarzenia w siedzibie Fundacji Kościuszkowskiej był panel dyskusyjny z udziałem specjalistów z trzech różnych branż: finansów, prawa i medycyny. Paweł Stefan Benedykciński, ekspert finansowy i założyciel Young Poles on Wall Street, mówił o realiach pracy na rynku inwestycyjnym. Adwokat Joanna Ewa Nowokuński opowiedziała o ścieżce kariery prawniczej w Nowym Jorku. Z kolei prof. Adam Bisaga z Columbia University Irving Medical Center przybliżył uczestnikom drogę rozwoju w środowisku akademickim i medycznym.

Prelegenci podkreślali, że niezależnie od wybranej dziedziny kluczowe są systematyczność, wytrwałość i odpowiedzialne podejmowanie decyzji. Zachęcali młodych ludzi do zdobywania doświadczenia już w czasie studiów – poprzez staże, wolontariat, projekty badawcze czy działalność w organizacjach studenckich.

Ważną częścią wydarzenia były rozmowy z przedstawicielami prestiżowych uczelni, takich jak Yale University, Cornell University, New York University oraz Princeton University. Studenci i absolwenci tych szkół opowiadali o procesie rekrutacji, wymaganiach akademickich oraz codziennym życiu na kampusie. Uczestnicy mogli zadać pytania i uzyskać konkretne wskazówki dotyczące budowania silnej aplikacji na studia.

Dużym zainteresowaniem cieszył się również warsztat dotyczący budowania profesjonalnego profilu na LinkedIn, prowadzony przez Oliwię Drążek z Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży. Uczestnicy dowiedzieli się, jak prezentować swoje osiągnięcia, jak nawiązywać kontakty zawodowe i jak dbać o swój wizerunek w internecie.

Była też mowa o pieniądzach. Podczas osobnego spotkania omówiono kwestie finansowania studiów w Stanach Zjednoczonych. Przedstawiono podstawowe informacje o systemie edukacyjnym, możliwościach uzyskania pomocy finansowej oraz planowaniu kosztów związanych z nauką.

Spotkanie pokazało, że inwestycja w edukację, relacje i przygotowanie zawodowe młodego pokolenia stanowi jeden z najważniejszych elementów budowania jego przyszłej obecności w przestrzeni publicznej i naukowej

– podkreśliła Amelia Piwowarczyk, koordynatorka ds. public relations Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży.

NOWY JORK
USA
KARIERA
POLONIA

