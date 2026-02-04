Już 17 ofiar mrozów w amerykańskiej metropolii! Burmistrz musi się tłumaczyć

17 ofiar mrozu w Nowym Jorku. Władze miasta pod lupą.

Rada Miasta przesłucha burmistrza Mamdaniego ws. zimowej reakcji.

Czy jego tłumaczenia przekonają radnych?

Rośnie tragiczny bilans ataku zimy, który od ponad dwóch tygodni trzyma Nowy Jork i inne amerykańskie miasta w szponach potężnego mrozu. Burmistrz Zohran Mamdani poinformował, że służby ratunkowe odnotowały kolejny zgon związany najpewniej z drastycznym spadkiem temperatur. To już 17. ofiara.

Politico jako pierwsze poinformowało, że będzie reakcja nowojorskich radnych. Rada Miasta zapowiada przesłuchania nadzorcze, które mają ocenić działania władz metropolii w obliczu tragicznych skutków ekstremalnie niskich temperatur. Rzecznik Rady Miasta przekazał, że komisje ds. bezpieczeństwa publicznego oraz opieki społecznej planują przesłuchanie 10 lutego. Ma ono koncentrować się przede wszystkim na zgonach w Nowym Jorku związanych z mrozem. Inne komisje, w tym komisja ds. sanitarnych, pracują nad szczegółami kolejnego możliwego wspólnego posiedzenia, które mogłoby odbyć się w przyszłym tygodniu.

Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani zdążył już odnieść się do tych zapowiedzi. Broni sposobu, w jaki jego administracja zareagowała na historyczną i śmiertelnie niebezpieczną falę mrozów. Przypomniał, że w ramach intensywnej akcji, w którą zaangażowani byli przedstawiciele wielu miejskich departamentów, w tym NYPD, niemal 1 tys. osób zostało umieszczonych w schroniskach. Zapytany o to, czy administracja będzie bardziej stanowcza w zmuszaniu bezdomnych do przenoszenia się do ogrzewanych pomieszczeń, jeśli temperatury ponownie spadną, burmistrz podkreślił, że kluczowa pozostaje decyzja lekarzy.

Polegam także na ocenie klinicysty, czy lekarze uznają, że dana osoba stanowi zagrożenie dla siebie lub innych. Jeśli tak, są to nowojorczycy, którzy są zabierani do środka. Niezależnie od ich własnej woli

– powiedział podczas konferencji prasowej Mamdani. – To dokładnie ta sama polityka, jaką stosowała poprzednia administracja w kwestii przymusowego umieszczania w placówkach – zastrzegł.

Dyskusja o bardziej stanowczych działaniach miasta toczy się w przededniu kolejnych groźnych dni. Narodowa Służba Pogodowa (NWS) na nadchodzący weekend prognozuje jeszcze silniejsze ochłodzenie, z niebezpiecznie niskimi temperaturami i przenikliwym wiatrem potęgującym odczucie zimna. W szponach historycznych mrozów pozostaje znaczna część USA, gdzie w tym sezonie przyczyniły się one dotąd do co najmniej 110 zgonów.