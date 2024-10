Gratka dla fanów kina. Festiwal filmowy na Long Island z gwiazdami i polskimi akcentami

Witold Gadowski niewpuszczony do USA. Polonia pisze do kongresmenów

Demi Moore, Marisa Tomei, Alec Baldwin czy Liev Schreiber – to tylko niektóre ze znanych nazwisk goszczących na tegorocznym 32. Hamptons International Film Festival. Podczas imprezy, która odbywa się od 4 do 14 października w lokalnych salach kinowych na Long Island nie zabrakło też w tym roku produkcji z polskimi akcentami. Należą do nich filmy „Dziewczyna z igłą” oraz „Martha”, które oglądać można było podczas pierwszych dni festiwalu.

Szczególną uwagę przyciągnął film „Dziewczyna z igłą”, współczesna koprodukcja Danii, Polski i Szwecji, która podczas festiwalu miała swoją amerykańską premierę. Film wyreżyserowany przez Magnusa von Horna, który studiował w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi i obecnie mieszka w Polsce, to poruszająca opowieść o moralnych dylematach. Opowiada o Karoline, ciężarnej młodej kobiecie z powojennej Danii, która, próbując uciec od biedy, podejmuje pracę jako niania w nielegalnej agencji adopcyjnej. Czarno-białe zdjęcia produkcji, w której wystąpili m.in. Vic Carmen Sonne i Trine Dyrholm podkreślają dramatyzm i emocje bohaterów. „Dziewczyna z igłą” zadebiutuje wkrótce na platformie MUBI.

Drugi filmem z polskim akcentem to dokument „Martha”, który opowiada historię słynnej Marthy Stewart, urodzonej jako Martha Kostyra. Reżyser R.J. Cutler przedstawia Stewart jako pionierkę w budowaniu marki osobistej, a film skupia się na mniej znanych aspektach jej życia, zwłaszcza na jej pasji do ogrodnictwa i opieki nad roślinami. Te zaszczepił w niej ojciec Edward, który miał ogromny wpływ na jej życie. To dzięki niemu Stewart nauczyła się szacunku do natury, co stało się fundamentem jej kariery i uczyniło ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie lifestyle'u. Podczas rozmowy po seansie Stewart z pasją opowiadała o swoim doświadczeniu w ogrodnictwie oraz o tym, jak ważne były dla niej nauki ojca. Dokument „Martha” będzie można oglądać na platformie Netflix od 30 października.