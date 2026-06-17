Festiwal Muzyki i Dziedzictwa Wielkich Polaków zainaugurowany w Nowym Jorku

Muzyka Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki i Henryka Wieniawskiego zabrzmiała we wtorkowy (16 czerwca) wieczór w pięknych wnętrzach Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku. Pierwsza edycja Festiwalu Muzyki i Dziedzictwa Wielkich Polaków zgromadziła przedstawicieli świata kultury, dyplomacji i Polonii, a jej najważniejszym punktem było wręczenie prestiżowych Nagród Paderewskiego osobom, które od lat promują polską kulturę poza granicami kraju. Koncert stał się więc nie tylko muzyczną ucztą na najwyższym poziomie, ale także symbolicznym przypomnieniem o wkładzie Polaków w światowe dziedzictwo kulturowe.

Organizatorem wydarzenia było Centrum Polsko-Słowiańskie we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Nowym Jorku i pod honorowym patronatem szefa polskiej placówki Mateusza Sakowicza, który wraz z małżonką uczestniczył w uroczystości.

Bardzo się cieszę, że do tegorocznego kalendarza imprez polonijnych organizowanych przez CPS udało nam się dodać Festiwal Muzyki i Dziedzictwa Wielkich Polaków – Koncert Muzyki Klasycznej. Dziękuję wszystkim gościom za przybycie i gratuluję uhonorowanym statuetką Paderewskiego

– powiedziała Agnieszka Granatowska, dyrektor wykonawcza Centrum Polsko-Słowiańskiego, dziękując również dyrektorowi artystycznemu Nicolasowi Kaponyasowi oraz Bożenie Konkiel, członkini Rady Dyrektorów CPS.

Dużo emocji przyniosło wręczenie wyróżnień. Tegorocznymi laureatami Nagrody Paderewskiego zostali Jakub Polaczyk oraz Izabella Kobus-Salkin. Wybitna mezzosopranistka, dyrygentka chóralna i promotorka młodych talentów muzycznych nie mogła uczestniczyć w uroczystości ze względów zdrowotnych. Organizatorzy poinformowali, że statuetka zostanie jej wręczona w późniejszym terminie.

Jest to nasz drugi koncert w Konsulacie Generalnym RP. Pierwszy odbył się cztery lata temu z okazji 50-lecia Centrum Polsko-Słowiańskiego. Staramy się wręczać te statuetki co roku. Cztery lata temu otrzymali je Alex Storozynski i Richard Zawistny, a w ubiegłym roku Stan Borys. W tym roku nagrodziliśmy Jakuba Polaczyka i Izabellę Kobus-Salkin za wieloletnie promowanie polskiej muzyki i kultury poza granicami Polski

– podkreśliła Bożena Konkiel, członek Rady Dyrektorów CPS.

Dyrektorem artystycznym wydarzenia był Nicholas Kaponyas, który jako dyrektor artystyczny festiwalu wybrał artystów i przygotował program koncertu, łączący klasykę polską z repertuarem światowym. Publiczność mogła usłyszeć utwory Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Henryka Wieniawskiego, Mieczysława Karłowicza, Richarda Straussa, Giacomo Pucciniego oraz współczesne kompozycje Jakuba Polaczyka.

Na scenie wystąpili m.in. sopranistka Patrycja Posłuszna, skrzypaczka Francesca Sacco, altowiolistka Hyangwoo Lih, a także pianiści Emma Taggart i Albert Newberry. Szczególne uznanie publiczności zdobyły wykonania arii z opery „Halka”, „O mio babbino caro” Pucciniego oraz finałowy „Polonez As-dur” Fryderyka Chopina w interpretacji Jakuba Polaczyka.

Wśród gości obecny był także Stan Borys, ubiegłoroczny laureat Nagrody Paderewskiego.

– Fantastyczny wieczór. Jestem szczęśliwy, że tylu muzyków i tyle pięknej muzyki zaprezentowali dziś artyści. Cieszę się, że mogłem spędzić ten wieczór wśród tak utalentowanych wykonawców, którzy dla nas śpiewali i grali. To było prawdziwe święto muzyki i polskiej kultury – powiedział Stan Borys.

Pierwsza edycja Festiwalu Muzyki i Dziedzictwa Wielkich Polaków pokazała, że polska muzyka klasyczna nadal potrafi przyciągać liczną publiczność i budzić ogromne emocje. Organizatorzy mają nadzieję, że wydarzenie na stałe wpisze się do kalendarza najważniejszych imprez kulturalnych Polonii amerykańskiej, przypominając kolejnym pokoleniom o bogactwie polskiego dziedzictwa oraz wybitnych rodakach, którzy rozsławiali Polskę na całym świecie.