Emerytowany policjant zastrzelił żonę, a potem odebrał sobie życie

Ten rodzinny dramat rozegrał się rano w środę 16 października. Policjanci z Yonkers o godz. 7 am odebrali wezwanie do nieprzytomnej osoby w domu przy Chittenden Avenue w Tuckahoe, NY. Na miejscu zastali miejsce zbrodni. W jednym z pomieszczeń leżało pokiereszowane kulami ciało kobiety, nieopodal ciało mężczyzny z raną postrzałową głowy. Jak poinformowali w wydanym w środowe popołudnie komunikacie policjanci, ofiarami okazali się być 54-letni Sean O'Neill i jego 47-letnia żona Arlene O’Neil.

- „Sean O'Neill został zidentyfikowany jako emerytowany funkcjonariusz policji NYPD, a Arlene O'Neill została zidentyfikowana jako nauczycielka w Eastchester Union Free School District. Para ma troje dzieci, które były w domu w czasie incydentu, ale fizycznie nie ucierpiały. Obecnie znajdują się pod opieką członków rodziny” – poinformowała policja. Według nieoficjalnych informacji, to właśnie jedno z dzieci wezwało służby ratunkowe.

Co doprowadziło do dramatu? - „Śledczy ustalili, że doszło do kłótni, w wyniku której Sean O'Neill wielokrotnie strzelił do Arlene O'Neill z pistoletu, a następnie skierował broń na siebie” – zdradzili policjanci z Yonkers. Jak podała stacja ABC News, awantura małżonków miała rozpocząć się jeszcze poprzedniego wieczora i wybuchnąć ponownie o poranku.

Sean O’Neil pracował w NYPD przez 30 lat, ostatnio w jednostce do zwalczania terroryzmu. Rok temu przeszedł na emeryturę. Jego żona od lat uczyła dzieci w Anne Hutchinson Elementary School. - „EUFSD jest zszokowany i zasmucony tym wydarzeniem i zmobilizował okręgowy zespół kryzysowy, a także zasoby z sąsiednich okręgów, w tym Bronxville i Southern Westchester BOCES, aby zapewnić komfort uczniom, wykładowcom i innym pracownikom, którzy przetwarzają te wiadomości" – przekazał w wydanym oświadczeniu kurator Eastchester Union Free School District Ronald D. Valenti.