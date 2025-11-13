Dźgnął nożem dwie osoby, ale daleko nie uciekł. 31-latek z zarzutami

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2025-11-13 16:11

31-letni Trevon Wilson stanął w środę, 12 listopada, przed sądem w Chicago, oskarżony o usiłowanie podwójnego zabójstwa. To efekt brutalnego ataku nożem na południu miasta, który wstrząsnął mieszkańcami dzielnicy Avalon Park.

Nożownik z Chicago zatrzymany po dwóch próbach zabójstw

i

Autor: Chicago Police Department; Chaiyapruek Youprasert/ Shutterstock

Do szokujących scen doszło w poniedziałek, 10 listopada, tuż przed godz. 5 pm przy 600 East 84th Street. Według ustaleń służb mundurowych, Trevon Wilson miał dźgnąć nożem na ulicy 38-letniego mężczyznę oraz 70-letnią kobietę, zadając im poważne obrażenia. Oboje poszkodowani trafili do szpitala w stanie ciężkim, lecz stabilnym. – Podejrzany został zatrzymany kilka minut po ataku – poinformowała w komunikacie CPD. Mundurowi nie zdradzili jednak, co mogło być motywem przerażającego ataku.

11 listopada Wilson usłyszał cztery zarzuty: dwa dotyczące usiłowania zabójstwa z dużym prawdopodobieństwem spowodowania śmierci oraz dwa ciężkiego pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Rozprawa w sprawie jego zatrzymania odbyła się 12 listopada w sądzie w Chicago. Prokuratura zapowiedziała, że będzie domagać się surowego wyroku, powołując się na brutalność ataku oraz wiek jednej z ofiar.

Przeczytaj także:
Szykowali basen na lato, odkryli zwłoki. Policja nie wyklucza, że to podejrzany…

Sprawa Wilsona stanowi dowód, że w mieście nadal jest niebezpiecznie i wciąż dochodzi do brutalnych przestępstw. Choć oficjalne dane wskazują na historyczny spadek przestępczości w Chicago. Według danych Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) oraz Chicago Police Department, od września – czyli od rozpoczęcia federalnej operacji imigracyjnej „Midway Blitz”, prowadzonej przez DHS w Wietrznym Mieście w celu zatrzymania nielegalnych imigrantów z przeszłością kryminalną i ograniczenia przemocy gangów – miasto odnotowało znaczący spadek przestępczości. Liczba zabójstw zmniejszyła się o 15 procent, a strzelanin o 35 procent, co jest najniższym wynikiem od czterech lat. Odnotowano także spadek liczby rozbojów o 41 procent oraz kradzieży samochodów o 48 procent.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku Chicago zanotowało ogólny spadek przemocy o 22,1 procent, a liczba zabójstw w pierwszej połowie roku zmniejszyła się o 33 procent, czyli dwukrotnie więcej niż średnia krajowa.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Cera naczynkowa – co naprawdę o niej wiemy? Ekspertka komentuje
Cera naczynkowa – co naprawdę o niej wiemy? Ekspertka komentuje

Materiał sponsorowany

Kiedy skóra czuje stres – o niewidocznym obliczu atopowego zapalenia skóry
Kiedy skóra czuje stres – o niewidocznym obliczu atopowego zapalenia skóry

Materiał sponsorowany

NOŻOWNIK
CHICAGO
USA

Najnowsze

Dźgnął nożem dwie osoby, ale daleko nie uciekł. 31-latek z zarzutami

Krwawy atak w Chicago

Dźgnął nożem dwie osoby, ale daleko nie uciekł. 31-latek z zarzutami

6
Polski Dubaj powstaje koło Łodzi. Koszt inwestycji to ponad 9 mln zł!

Ciekawostki

"Polski Dubaj" powstaje koło Łodzi. Koszt inwestycji to ponad 9 mln zł!

Polska w czołówce wzrostu płac w UE. Ale jest haczyk

Zarobki

Polska w czołówce wzrostu płac w UE. Ale jest haczyk

7
Uwielbiana atrakcja Polaków tańsza o połowę

Warto!

Uwielbiana atrakcja Polaków tańsza o połowę

Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Co zdecyduje sąd?!

Komunikat Prokuratury Krajowej

Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Co zdecyduje sąd?!

Karta Dużej Rodziny dla rodziców dorosłych dzieci. Sprawdź, jak zyskać dożywotnie zniżki

Karta Dużej Rodziny dla rodziców dorosłych dzieci. Sprawdź, jak zyskać dożywotnie zniżki