Dźgnął nożem dwie osoby, ale daleko nie uciekł. 31-latek z zarzutami

Do szokujących scen doszło w poniedziałek, 10 listopada, tuż przed godz. 5 pm przy 600 East 84th Street. Według ustaleń służb mundurowych, Trevon Wilson miał dźgnąć nożem na ulicy 38-letniego mężczyznę oraz 70-letnią kobietę, zadając im poważne obrażenia. Oboje poszkodowani trafili do szpitala w stanie ciężkim, lecz stabilnym. – Podejrzany został zatrzymany kilka minut po ataku – poinformowała w komunikacie CPD. Mundurowi nie zdradzili jednak, co mogło być motywem przerażającego ataku.

11 listopada Wilson usłyszał cztery zarzuty: dwa dotyczące usiłowania zabójstwa z dużym prawdopodobieństwem spowodowania śmierci oraz dwa ciężkiego pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Rozprawa w sprawie jego zatrzymania odbyła się 12 listopada w sądzie w Chicago. Prokuratura zapowiedziała, że będzie domagać się surowego wyroku, powołując się na brutalność ataku oraz wiek jednej z ofiar.

Sprawa Wilsona stanowi dowód, że w mieście nadal jest niebezpiecznie i wciąż dochodzi do brutalnych przestępstw. Choć oficjalne dane wskazują na historyczny spadek przestępczości w Chicago. Według danych Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) oraz Chicago Police Department, od września – czyli od rozpoczęcia federalnej operacji imigracyjnej „Midway Blitz”, prowadzonej przez DHS w Wietrznym Mieście w celu zatrzymania nielegalnych imigrantów z przeszłością kryminalną i ograniczenia przemocy gangów – miasto odnotowało znaczący spadek przestępczości. Liczba zabójstw zmniejszyła się o 15 procent, a strzelanin o 35 procent, co jest najniższym wynikiem od czterech lat. Odnotowano także spadek liczby rozbojów o 41 procent oraz kradzieży samochodów o 48 procent.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku Chicago zanotowało ogólny spadek przemocy o 22,1 procent, a liczba zabójstw w pierwszej połowie roku zmniejszyła się o 33 procent, czyli dwukrotnie więcej niż średnia krajowa.