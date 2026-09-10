Dwie wieże wróciły na Manhattan! 2977 dronów rozświetliło niebo w niezwykłym hołdzie

To już 25 lat od tragicznych wydarzeń, które wstrząsnęły nie tylko Ameryką, ale całym światem. Rankiem 11 września 2001 roku miliony ludzi z niedowierzaniem śledziły doniesienia z Nowego Jorku, Waszyngtonu i Pensylwanii, gdzie islamscy terroryści rozbili trzy porwane wcześniej samoloty pełne pasażerów. Teraz, po raz 25. wspominać będą ich pamięć, podczas uroczystości, które organizuje niemal każde miasto w Stanach Zjednoczonych. Najwięcej rocznicowych wydarzeń tradycyjnie odbywa się w Nowym Jorku, a mieszkańcy i turyści już w środę 9 września mogli zobaczyć niezwykły hołd dla ofiar tragicznych zamachów.

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Wieczorem, na dwa dni przed smutną rocznicą, niebo nad portem w Nowym Jorku rozbłysło 2977 światłami. Każde z nich symbolizowało jedną ofiarę ataków z NYC, Pentagonu i Shanksville. Wirujące błyski emitowane przez drony nie tylko unosiły się nad ziemią, ułożyły się w kształt dwóch wież WTC, odtwarzając Twin Towers w pełnej skali i wzbudzając zachwyt tysięcy widzów. Nie zabrakło wśród nich rodzin zabitych 9/11, z których wiele wsparło projekt sponsorowany przez New York Foundation of the Arts.

Oświetlenie nieba ma na celu przypomnienie nowemu pokoleniu nie tylko o wszystkim, co straciliśmy, ale także o tym, kim staliśmy się po tych wydarzeniach – jednym narodem zjednoczonym w żałobie, miłości i determinacji, wspólnie powstającym z popiołów

mówiła w nagraniu udostępnionym przez twórców instalacji Terry Strada, której mąż Tom zginął w jednej z wież, a która zarządza organizacją 9/11 Families United, zrzeszającą 10 tys. członków rodzin ofiar pamiętnych zamachów i ratowników.

Dla mojego męża, Toma, i dla wszystkich pięknych dusz, które straciliśmy 11 września – niech te światła wynoszą ich pamięć w górę i przypominają światu, że nawet w najciemniejszej godzinie ich światło wciąż świeci

– dodała.

Jak poinformowali organizatorzy, realizacja projektu była możliwa dzięki firmie Sky Elements Drone Shows, Fundacji Sztuki w Nowym Jorku oraz firmie IDEKO, która kierowała procesem uzyskiwania zezwoleń federalnych i miejskich oraz operacjami związanymi z bezpieczeństwem i ochroną.