Dwa miasta i dwa koncerty pod rząd. Pidżama Porno i Strachy na Lachy porwały polonijną publiczność

Nowojorski koncert, który odbył się 4 kwietnia, otworzył zespół Dzieci PRL-u, który zagrał z ogromną energią i świetnie rozgrzał publiczność. Po występie muzycy podkreślali, jak wyjątkowe było dla nich dzielenie sceny z legendami. – To nasi idole z młodości – mówili zgodnie członkowie polonijnej grupy. – Grabaż pisze najlepsze teksty. Mój ulubiony to „Chodź ze mną do łóżka” – dodał gitarzysta Maciek. – Pidżama i Strachy są w świetnej formie od ponad 20 lat – przypomniała z kolei Beata, menadżerka Dzieci PRL- u.

Publiczność z entuzjazmem przyjęła zarówno support, jak i główne gwiazdy wieczoru. Wśród uczestników panowała atmosfera sentymentalnego powrotu do przeszłości. – Dorastaliśmy na ich muzyce – mówiła jedna z uczestniczek. – Jestem z Podkarpacia, byłam na ich koncertach już sześć razy! – opowiadała z uśmiechem.

W czasie koncertu wybrzmiały takie przeboje, jak „Czarny chleb, czarna kawa”, „Chłopcy idą na wojnę” czy „Ezoteryczny Poznań” – piosenki, które wzruszały, porywały i łączyły pokolenia. Publiczność śpiewała razem z zespołem, tworząc niezapomnianą atmosferę.

Nowojorskie koncerty nie były jedynymi – legendarne Pidżama Porno i Strachy na Lachy w sobotę 5 kwietnia wystąpiły przed polonijną publicznością w Rosemont pod Chicago, IL. Atmosfera była podobnie gorąca. - „Daliście z siebie wszystko. Dziękujemy!” - pisali fani Pidżamy Porno pod podziękowaniami od zespołu na Facebooku.