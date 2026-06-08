Były prezydent z wizytą w USA. Zaskoczył polonijnych uczniów!

Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
2026-06-08 14:41

Nie pełni już oficjalnych funkcji w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych witany jest z wszelkimi honorami. Andrzej Duda i jego żona Agata Kornhauser-Duda przyjechali z wizytą do USA, z którym byłego prezydenta połączyły nowe wyzwania zawodowe. Była pierwsza para RP zadała szyku na dwóch ważnych galach, ku radości kilkuset polonijnych uczniów.

Andrzej Duda po opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego nie spoczął na laurach i nie rozsiadł się z książkami w bujanym fotelu. Jak informowaliśmy, zajęć mu nie brakuje. Współpracuje z amerykańską organizacją Concordia, od stycznia związany jest z Heritage Foundation, jednym z najbardziej wpływowych konserwatywnych think tanków w Stanach. Jako gościnny wykładowca zajmować się ma tematami bezpieczeństwa transatlantyckiego, potencjału obronnego Europy i przyszłości konserwatywnego przywództwa na kontynencie. Nic więc dziwnego, że były prezydent zawitał do USA.

Duda przed weekendem pojawił się na Wschodnim Wybrzeżu i uświetnił swoją obecnością ważną galę jednej z ważniejszych polonijnych instytucji. 3 czerwca wziął udział w ceremonii wręczenia stypendiów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w hotelu The Grand w Totowa w New Jersey.

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„Byliśmy zaszczyceni obecnością byłego prezydenta Polski, Andrzeja Dudy, oraz jego żony, Agaty Kornhauser-Dudy, jako gości specjalnych podczas uroczystości. Prezydent Andrzej Duda wygłosił poruszające przemówienie do studentów”

– podkreślili przedstawiciele PSFCU w serwisach społecznościowych, gdzie pochwalili się też zdjęciami z ceremonii. Dodatkowym smaczkiem była fotorelacja z wizyty państwa Dudów w Centrum Operacyjnym Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Fairfield, NJ.

Nie była to jedyna uroczystość, w której wzięła udział była pierwsza para RP. W sobotę 6 czerwca Andrzej Duda wraz z małżonką gratulowali 146 uczniom i studentom, którzy odbierali stypendia PSFCU w Centrum Kopernikowskim w Chicago w Illinois.

Pamiętajcie, że nie tylko macie swoją drugą ojczyznę za oceanem. Pamiętajcie też, że z Polski można być dumnym

powiedział do wyróżnionej młodzieży Andrzej Duda.

Polska jest z was dumna

– zapewnił też. Rozmarzył się też nad tym, jak wspaniale by było, gdyby ktoś z nich zasiadł na fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych, czym wzbudził uśmiechy na wielu twarzach. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości para prezydencka chętnie pozowała do zdjęć z wyróżnionymi młodymi ludźmi.

W całych Stanach stypendia PSFCU powędrowały w tym roku do 602 osób. Ich łączna wartość sięgnęła 700 tys. dol. Stypendia te przyznano na podstawie wyników w nauce, a także zaangażowania w różne działania społeczne – działalność w organizacjach, parafiach, sobotnich szkołach oraz polskich stowarzyszeniach. Od 2001 roku, 26 lat temu, w ramach programu stypendialnego PSFCU do niemal 8000 studentów i uczniów trafiło prawie 9 milionów dolarów.

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Tekst sponsorowany

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NEW JERSEY
CHICAGO
ANDRZEJ DUDA
USA
POLONIA

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