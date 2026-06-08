Były prezydent z wizytą w USA. Zaskoczył polonijnych uczniów!

Andrzej Duda po opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego nie spoczął na laurach i nie rozsiadł się z książkami w bujanym fotelu. Jak informowaliśmy, zajęć mu nie brakuje. Współpracuje z amerykańską organizacją Concordia, od stycznia związany jest z Heritage Foundation, jednym z najbardziej wpływowych konserwatywnych think tanków w Stanach. Jako gościnny wykładowca zajmować się ma tematami bezpieczeństwa transatlantyckiego, potencjału obronnego Europy i przyszłości konserwatywnego przywództwa na kontynencie. Nic więc dziwnego, że były prezydent zawitał do USA.

Duda przed weekendem pojawił się na Wschodnim Wybrzeżu i uświetnił swoją obecnością ważną galę jednej z ważniejszych polonijnych instytucji. 3 czerwca wziął udział w ceremonii wręczenia stypendiów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w hotelu The Grand w Totowa w New Jersey.

„Byliśmy zaszczyceni obecnością byłego prezydenta Polski, Andrzeja Dudy, oraz jego żony, Agaty Kornhauser-Dudy, jako gości specjalnych podczas uroczystości. Prezydent Andrzej Duda wygłosił poruszające przemówienie do studentów”

– podkreślili przedstawiciele PSFCU w serwisach społecznościowych, gdzie pochwalili się też zdjęciami z ceremonii. Dodatkowym smaczkiem była fotorelacja z wizyty państwa Dudów w Centrum Operacyjnym Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Fairfield, NJ.

Nie była to jedyna uroczystość, w której wzięła udział była pierwsza para RP. W sobotę 6 czerwca Andrzej Duda wraz z małżonką gratulowali 146 uczniom i studentom, którzy odbierali stypendia PSFCU w Centrum Kopernikowskim w Chicago w Illinois.

Pamiętajcie, że nie tylko macie swoją drugą ojczyznę za oceanem. Pamiętajcie też, że z Polski można być dumnym

powiedział do wyróżnionej młodzieży Andrzej Duda.

Polska jest z was dumna

– zapewnił też. Rozmarzył się też nad tym, jak wspaniale by było, gdyby ktoś z nich zasiadł na fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych, czym wzbudził uśmiechy na wielu twarzach. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości para prezydencka chętnie pozowała do zdjęć z wyróżnionymi młodymi ludźmi.

W całych Stanach stypendia PSFCU powędrowały w tym roku do 602 osób. Ich łączna wartość sięgnęła 700 tys. dol. Stypendia te przyznano na podstawie wyników w nauce, a także zaangażowania w różne działania społeczne – działalność w organizacjach, parafiach, sobotnich szkołach oraz polskich stowarzyszeniach. Od 2001 roku, 26 lat temu, w ramach programu stypendialnego PSFCU do niemal 8000 studentów i uczniów trafiło prawie 9 milionów dolarów.