Medale dla zasłużonych, moc wzruszeń od najmłodszych. Piękny wieczór w polskim konsulacie

Agata Drogowska
2025-11-14 12:10

W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku w czwartkowy (13 listopada) wieczór odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli Polonii, działaczy społecznych, artystów, młodzież oraz licznych gości, którzy wspólnie uczcili 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Głównym punktem obchodów było odznaczenie wybitnych przedstawicieli Polonii. Krzyż Wolności i Solidarności otrzymali Adam Stępień, Krzysztof Sinkiewicz, Leszek Adamczyk i Ryszard Łata. Srebrny Krzyż Zasługi odebrała Alicja Winnicki, Brązowy Krzyż Zasługi - Michael Cimasi, a Krzyż Zesłańców Sybiru nadany pośmiertnie Dorze Szajngold odebrał Jeff Schaengolda.

Nie były to jedyne wyróżnienia. Wiktoria i Władysław Mazur zostali uhonorowani za 70 lat wspólnego życia i odebrali Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Laureatami wyróżnień dla środowisk polonijnych zostali: Anna Maria Anders (Osobowość), Bogdan Malinowski (Biznes), Krzysztof Medyna (Kultura) oraz Jessica Markowski (Młody Polak), która była nieobecna podczas gali. - Polska jest dla mnie najważniejsza - powiedziała, dziękując za wyróżnienie Anna Maria Anders.

Ubarwieniem uroczystości był koncert niepodległościowy, podczas którego wystąpili pianista Grzegorz Mania, skrzypaczka Marta Gidaszewska oraz altowiolista Robert Łaguniak. Dzięki interpretacjom utworów muzyki klasycznej i polskich kompozytorów stworzyli uroczystą, podniosłą atmosferę.

Zwieńczeniem części artystycznej był koncert finałowy w wykonaniu dzieci i młodzieży, które podczas warsztatów przygotowywała do występu Mimi Wydrzyńska. Występ był pełen emocji i został nagrodzony owacjami. Cały niepodległościowy wieczór zakończył się rozmowami, wspomnieniami, które podbudowały poczucie wspólnoty polskiej społeczności w Nowym Jorku.

