Medale dla zasłużonych, moc wzruszeń od najmłodszych. Piękny wieczór w polskim konsulacie

Głównym punktem obchodów było odznaczenie wybitnych przedstawicieli Polonii. Krzyż Wolności i Solidarności otrzymali Adam Stępień, Krzysztof Sinkiewicz, Leszek Adamczyk i Ryszard Łata. Srebrny Krzyż Zasługi odebrała Alicja Winnicki, Brązowy Krzyż Zasługi - Michael Cimasi, a Krzyż Zesłańców Sybiru nadany pośmiertnie Dorze Szajngold odebrał Jeff Schaengolda.

Nie były to jedyne wyróżnienia. Wiktoria i Władysław Mazur zostali uhonorowani za 70 lat wspólnego życia i odebrali Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Laureatami wyróżnień dla środowisk polonijnych zostali: Anna Maria Anders (Osobowość), Bogdan Malinowski (Biznes), Krzysztof Medyna (Kultura) oraz Jessica Markowski (Młody Polak), która była nieobecna podczas gali. - Polska jest dla mnie najważniejsza - powiedziała, dziękując za wyróżnienie Anna Maria Anders.

Ubarwieniem uroczystości był koncert niepodległościowy, podczas którego wystąpili pianista Grzegorz Mania, skrzypaczka Marta Gidaszewska oraz altowiolista Robert Łaguniak. Dzięki interpretacjom utworów muzyki klasycznej i polskich kompozytorów stworzyli uroczystą, podniosłą atmosferę.

Zwieńczeniem części artystycznej był koncert finałowy w wykonaniu dzieci i młodzieży, które podczas warsztatów przygotowywała do występu Mimi Wydrzyńska. Występ był pełen emocji i został nagrodzony owacjami. Cały niepodległościowy wieczór zakończył się rozmowami, wspomnieniami, które podbudowały poczucie wspólnoty polskiej społeczności w Nowym Jorku.