Dobro wraca. Królowa ZPPA wsparła potrzebujących w Polsce

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2026-08-14 13:51

To piękne pokłosie Charytatywnego Balu Królowej Podhalan Natalii Król. Podczas wydarzenia udało się zebrać imponującą kwotę $151930, która miała zostać przeznaczona na pomoc osobom najbardziej jej potrzebującym. Podczas niedawnego pobytu w Polsce Królowa osobiście przekazała środki beneficjentom.

Bal Królowej ZPPA odbył się 25 kwietnia w Domu Podhalan w Chicago. Niedawno Natalia Król miała okazję przekazać fundusze potrzebującym. Jak podkreśliła na swoim profilu na Facebooku, możliwość bezpośredniego spotkania z osobami, które otrzymały wsparcie, była dla niej głębokim i poruszającym doświadczeniem.

„Miałam ogromną radość osobiście przekazać część środków zebranych podczas balu dzieciom, osobom z niepełnosprawnościami, placówkom opiekuńczym oraz rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Każde spotkanie, rozmowa i uśmiech osób, które miałam okazję poznać, utwierdziły mnie w przekonaniu, że cały trud włożony w organizację Balu miał ogromny sens.”

– napisała Królowa ZPPA na Facebooku przy relacji z wizyty w Polsce.

Poinformowała, że fundusze zostały przekazane m.in. na:

  • $1000 – wsparcie dla Piotra Sarny w trudnej sytuacji życiowej,
  • $2000 – Rodzinna Piecza Zastępcza „U Matusi” w Rabce-Zdroju,
  • $2000 – PSONI, Koło w Rabce-Zdroju,
  • $2000 – PSONI, Koło w Nowym Targu,
  • $2,000 – PSONI, Koło w Zakopanem,
  • $2,000 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski w Rabce-Zdroju
  • $2000 – Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej,
  • $1000 – Grupa Regionalna „Milusioki” w Nowym Targu,
  • $1000 – Zakład Opieki Leczniczej w Wierzbicach, $1,000 – Sebastian Mikowski, $1,000 – Justyna Staszel,
  • $1000 – Joanna Franosz,
  • $1000 – Michał Basiorka i jego rodzina,
  • $1000 – Teresa Galica – wsparcie zbiórki na zakup wózka.
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Królowa nie kryła wzruszenia i wdzięczności wobec wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu balu. Podkreśliła, że darowizny nie byłyby możliwe bez sponsorów, darczyńców, osób przekazujących przedmioty na licytację i loterię oraz wszystkich zaangażowanych w przygotowanie balu. Dodała, że czas w roli Królowej Związku Podhalan w Północnej Ameryce to dla niej nie tylko czas reprezentowania organizacji i podhalańskich tradycji, ale przede wszystkim czas czynienia dobra.

„Najpiękniejszą nagrodą były dla mnie spotkania z osobami, którym mogliśmy wspólnie pomóc, i świadomość, że środki zebrane przez nas w Ameryce trafiły bezpośrednio do potrzebujących w Polsce”

– dodała Natalia Król.

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