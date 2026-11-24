Wyprawa dla WOŚP rozpoczęła się w Washington Crossing w Pensylwanii. Stamtąd rowerzyści ruszyli w kierunku New Jersey, zatrzymując się najpierw w urokliwym Lambertville, a następnie docierając do Stockton. Droga powrotna prowadziła już po stronie Pensylwanii, przez popularne wśród turystów New Hope, aż do miejsca startu w Washington Crossing.

Trasa wiodła malowniczymi ścieżkami rowerowymi wzdłuż rzeki Delaware i pobliskiego kanału. Jesienne krajobrazy, piękne widoki i doskonałe humory sprawiły, że uczestnicy szybko zapomnieli o niesprzyjającej aurze.

Jedną z najbardziej charakterystycznych postaci wydarzenia był Marcin Małowski ze sztabu WOŚP Trenton, który do złudzenia przypomina Jurka Owsiaka. I nie jest to przypadek! Marcin od lat angażuje się w działalność na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a co roku podczas organizowanych wydarzeń celowo wciela się w postać Jurka Owsiaka. Charakterystyczny wygląd, energia i poczucie humoru sprawiają, że trudno nie zauważyć podobieństwa do twórcy WOŚP. Tym razem Marcin zamienił scenę na rower, ale cel pozostał ten sam – pomagać innym.

Było nas 27 osób. Niestety, prognozy zapowiadały deszcz i sporo osób po prostu przestraszyło się pogody i nie pojawiło się na starcie. Ale ci, którzy przyjechali, stworzyli fantastyczną ekipę! Było mnóstwo śmiechu, radości i pozytywnej energii. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi, że mogliśmy razem przejechać tę trasę i jednocześnie zrobić coś dobrego

– opowiada Marcin Małowski.

Choć wyprawa przebiegała w doskonałej atmosferze, nie zabrakło również niebezpiecznych momentów.

Ścieżki rowerowe prowadzą po wale oddzielającym rzekę Delaware od kanału. W pewnym momencie jedna z uczestniczek omal nie wpadła do wody! Zatrzymała się dosłownie na krawędzi, trzymając rower nad kanałem. Na szczęście chłopaki błyskawicznie podbiegli i pomogli jej wrócić na wał. Wszystko dobrze się skończyło, ale przez chwilę zrobiło się naprawdę gorąco

– wspomina Marcin.

Wśród uczestników była również Lucy Wawrzaszek, która nie kryła radości z udziału w charytatywnej inicjatywie.

To była świetna niedziela! Piękna trasa, wspaniała atmosfera, dużo pozytywnej energii i przede wszystkim ludzie z wielkimi sercami. Cieszę się, że mogłam być częścią tego wydarzenia i dołożyć swoją cegiełkę, kręcąc kilometry dla WOŚP! Brawo dla wszystkich uczestników i organizatorów!

– podkreśla Lucy Wawrzaszek.

Po pokonaniu całej trasy rowerzyści wrócili do Washington Crossing, gdzie czekała na nich zasłużona nagroda – wspólny obiad w tawernie przy Washington Crossing Park. Była to doskonała okazja, aby odpocząć, podzielić się wrażeniami i jeszcze raz przeżyć najzabawniejsze momenty wyprawy.

To już druga wyprawa rowerowa zorganizowana przez sztab WOŚP w Trenton, NJ, z myślą o wsparciu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Inicjatywa „Rowerem dla WOŚP” pokazuje, że polonijni miłośnicy dwóch kółek potrafią połączyć sportową pasję z działalnością charytatywną. Tym razem najważniejszy nie był osiągnięty czas ani liczba przejechanych kilometrów, ale wspólny cel – pomoc potrzebującym. Zasada była podobna, jak poprzednio, cegiełką było wpisowe na rowerowy rajd - $15.