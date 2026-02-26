Ćwierć miliona dolarów w 21 godzin! Imponujący wynik polonijnej zbiórki!

To niewątpliwy sukces Fundacji Dar Serca. Podczas 29. Radiotonu, który odbył się 14-15 lutego, Polonia po raz kolejny pokazała, że ma otwarte serca na potrzeby chorych dzieci. Radość i wzruszenie towarzyszyły zarówno darczyńcom, jak i organizatorom, którzy z dumą obserwowali, jak walentynkowy łańcuch dobrych serc rósł z każdą minutą.

Jesteśmy szczęśliwi i cieszymy się, że udało nam się zebrać tak imponującą kwotę, która otwiera możliwość leczenia w USA dla kolejnych dzieci z Polski. Podziękowania i ukłony przekazujemy przyjaciołom Fundacji i słuchaczom we wszystkich stanach USA, którzy dali się porwać tej wielkiej fali dobroci i przekazywali donacje

– powiedziała „Super Expressowi” prezeska Fundacji Dar Serca, Dorota Malachowski. Podziękowała też wolontariuszom, którzy „bez wytchnienia odbierali telefony i skrupulatnie prowadzili zapisy wszystkich donacji”, oraz firmom, sponsorom, biznesom i osobom indywidualnym.

- To było cudowne usłyszeć jak daleko od Chicago nas państwo słuchaliście. Odbieraliśmy telefony z najdalszych zakątków USA

– dodała, nie kryjąc zachwytu.

Od dnia powstania w 1988 roku Fundacja Dar Serca pomogła odzyskać zdrowie, a w wielu przypadkach uratować życie dzieciom z Polski. Medyczną pomoc w najlepszych szpitalach i klinikach USA otrzymało już 1538 maluchów. Było to możliwe dzięki nieustannemu i hojnemu wsparciu całej Polonii: firm, biznesów, organizacji, klubów, zgromadzeń, osób prywatnych, a także rzeszy wolontariuszy i ludzi dobrego serca. Misja Fundacji trwa, a każdy może dołączyć do łańcucha dobrych serc, składając donację na stronie internetowej Fundacji lub przesyłając ją na adres: Fundacja Dar Serca, 3860 25th Avenue, Schiller Park, IL 60176.