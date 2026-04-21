Co za sceny na Williamsburgu! Ksiądz wskoczył w żupan i poprowadził bal marszałkowski

Magdalena Odziemczyk
Agata Drogowska
2026-04-21 14:05

Nowojorska Polonia pozostaje wierna swoim tradycjom i zgodnie z planem szykuje się do Parady Pułaskiego, która w pierwszą niedzielę października przejdzie Piątą Aleją Manhattanie. W weekend na uroczystym Balu Marszałkowskim, poprzedzającym biało-czerwony przemarsz, bawiła się polonijna społeczność z Williamsburga na Brooklynie, która uhonorowała tegorocznego marszałka swojego kontyngentu. I to jak!

Galeria zdjęć 29

Bale Marszałkowskie od lat stanowią integralną część tradycji Parady Pułaskiego, będąc jednym z najważniejszych wydarzeń towarzyszących temu świętu Polonii w Stanach Zjednoczonych. 18 kwietnia na tej podniosłej, ale bardzo radosnej imprezie spotkali się nasi rodacy skupieni wokół Parafii Matki Bożej Pocieszenia na Brooklynie. Goście licznie wypełnili parkiet, a atmosfera sprzyjała integracji, wspólnemu świętowaniu i zabawie przy muzyce, o którą zadbał Adam Chrola.

Kulminacyjnym punktem wieczoru było uhonorowanie Bogdana Wawrzaszka, wybranego Marszałkiem Parady Pułaskiego kontyngentu z Williamsburga. Uroczystego aktu przekazania szarfy dokonał wicekonsul Krzysztof Płaski z polskiej placówki na Manhattanie, honorowy gość wydarzenia, który przybył na bal wraz z małżonką Katarzyną. W ceremonii uczestniczyła również Iwona Korga, pełniąca funkcję tegorocznej Wielkiej Marszałek Parady Pułaskiego, która dokonała szarfowania Miss Polonii i Junior Miss Polonii kontyngentu.

To dla mnie bardzo ważne miejsce. Czuję się tu jak wśród swoich. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę być częścią tego wydarzenia

– powiedziała nam w czasie balu.

Istotną rolę podczas uroczystości odegrał ksiądz Andrzej Waśko, który pełnił funkcję wodzireja wieczoru. Ubrany w strój inspirowany XVIII wiekiem, aktywnie angażował gości do wspólnej zabawy, poprowadził tradycyjnego poloneza. To sprawiło, że wydarzenie nabrało niemal historycznego charakteru. Jak zgodnie podkreślano, bal był wyjątkowo udany, dominowała taneczna energia, a uczestnicy chętnie brali udział w kolejnych punktach programu.

Cieszy mnie, że z roku na rok gromadzi się coraz więcej Polonii. To pokazuje, jak silna jest nasza społeczność i jak ważne są takie wydarzenia

– komentowała w rozmowie z „Super Expressem” Małgorzata Kłos, marszałek kontyngentu Williamsburg w 2025 roku.

Wśród gości nie zabrakło też przedstawicieli Komitetu Głównego Parady Pułaskiego. – Przyjechaliśmy żeby wesprzeć wszystkich moralnie i psychicznie – powiedział nam reprezentujący go Zygmunt Bielski, przypominając, że 89. Paradę otwiera Nowy Jork, a którym maszerować będą przedstawiciele Connecticut, a pochód zamknie New Jersey. Tegoroczny pochód przejdzie przez Manhattan 4 października.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Wiosna w modnym stylu, ale bez wielkich wydatków. Primark prezentuje kolekcję Spring Macro

Podajesz dziecku tran i witaminę D? Zobacz czy nie przesadzasz z dawkowaniem

PARADA PUŁASKIEGO
NOWY JORK
USA
POLONIA

Najnowsze

