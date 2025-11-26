Chopin, kino i taniec pod jednym dachem. Wyjątkowy wieczór w Konsulacie RP w Nowym Jorku

Wyjątkowy wieczór w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku łączył polską kulturę z międzynarodowym dialogiem.

"Resonance of Chopin" to wydarzenie pełne muzyki Fryderyka Chopina, projekcji filmowych i tańca, które zachwyciło publiczność.

Odkryj, jak polska sztuka buduje mosty między narodami i co skrywa film "Pod jednym niebem".

Wieczór otworzyła Monika Niebrzydowski, prowadząca wydarzenie aktywna polonijna liderka, związana z Komitetem Parady Pułaskiego. Przedstawiła program wydarzenia oraz powitała gości, w tym przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, m.in. Ambasadora i Konsula Generalnego Argentyny Gerardo Dias Bartolome, a także przedstawicieli konsulatów Pakistanu i Litwy. Złożyła również szczególne podziękowania konsulowi Wiktorowi Cicheckiemu, którego wsparcie i zaangażowanie były kluczowe dla powstania projektu.

Z ramienia polskiej placówki dyplomatycznej głos zabrał Konsul Generalny RP Mateusz Sakowicz, któremu podczas wieczoru towarzyszyła żona Bogna Sakowicz. Podkreślił rolę polskiej kultury w budowaniu międzynarodowego dialogu oraz znaczenie wydarzeń takich jak „Resonance of Chopin”, które łączą twórców z różnych stron świata. Podziękował organizatorom i wyraził uznanie dla New York Artists and Filmmakers.

Artystyczną część wieczoru otworzył z kolei Axel Quinke, argentyński pianista koncertujący na scenach od Buenos Aires po Tokio i Paryż. Na jego recital złożyły się interpretacje Fryderyka Chopina - subtelne, emocjonalne i pełne wewnętrznej dramaturgii, które zachwyciły publiczność, wprowadzając ją w niezwykle refleksyjny nastrój.

Następnie zaprezentowano film „Pod jednym niebem (One Sky Above Us)”, wyreżyserowany przez Kaję Sajdak, ze zdjęciami Igora Kuny. Film powstał w Warszawskiej Szkole Filmowej na zlecenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, z okazji udziału Polski w EXPO 2025 w Osace. Producentem jest Maciej Ślesicki, dwukrotnie nominowany do Oscara, a nad warstwą artystyczną czuwał nominowany do Nagrody Akademii Tadeusz Łysiak.

Film pokazuje Polskę przez pryzmat przemian ostatnich 30 lat. W centrum opowieści znajduje się relacja Polaka i Japonki, których serca łączy muzyka Chopina. Produkcja została przyjęta entuzjastycznie, widzowie podkreślali jej wizualną poetyckość oraz uniwersalne przesłanie o wspólnocie ludzi żyjących „pod jednym niebem”. Artur Zaborski, prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej WSF nie krył zadowolenia z organizacji pokazu w Nowym Jorku i współpracy z New York Film Academy.

Obecność w jednym z najważniejszych centrów kultury, jak NYC otwiera naszym twórcom realne możliwości rozwoju

– przyznał Zaborski.

Kolejny punkt wieczoru stanowił choreograficzny popis Olivii Bak, polsko-amerykańskiej aktorki, tancerki i producentki. Jej interpretacja muzyki Chopina - pełna elegancji i ekspresji - została przyjęta z ogromnym aplauzem. Po części artystycznej goście przenieśli się do sali recepcyjnej, gdzie kontynuowano rozmowy o filmie, muzyce, polskiej kulturze i planach przyszłych projektów artystycznych.