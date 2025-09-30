Patrick „The Machine” Majewski w alei bokserskich sław. Polski bokser uhonorowany w Atlantic City

Uczyła się śpiewać u Zapendowskiej, wystąpi na Greenpoincie. „Śpiewanie daje mi nieziemskie doznania”

Polka z New Jersey oskarża PETA o kradzież psa. „Odebrali mi Rosie i złamali serce”

Burmistrz zrezygnował z walki przed samymi wyborami. Wiadomo, kto na tym zyska!

Polski bokser Patrick „The Machine” Majewski, po latach od zakończenia kariery, został wprowadzony do prestiżowej Atlantic City Boxing Hall of Fame.

Uroczystość odbyła się w Hard Rock Casino, honorując pięściarza, który swoje pierwsze zawodowe kroki stawiał właśnie w Atlantic City.

Majewski w poruszającym przemówieniu podzielił się swoją filozofią życiową "The Machine Never Stops" i podziękował wszystkim, którzy wspierali go w karierze.

W kasynie Hard Rock Casino w Atlantic City w sobotni wieczór 27 września odbyła się uroczystość, która na długo pozostanie w sercach zarówno polskich, jak i amerykańskich miłośników boksu. Pochodzący z Radomia bokser Przemysław Patrick Majewski „The Machine” został uhonorowany miejscem w prestiżowej Atlantic City Boxing Hall of Fame.

Majewski ma szczególny sentyment do Atlantic City, NJ, ponieważ właśnie tam stawiał swoje pierwsze kroki w profesjonalnym boksie po przyjeździe do USA. Tam rozpoczęła się jego droga - pełna wyrzeczeń, treningów i walk, które ukształtowały jego legendę. Podczas ceremonii 46-letni Majewski wygłosił poruszające przemówienie do licznie zgromadzonych gości.

- Kiedy walczyłem w ringu nigdy nie dążyłem do sławy, ale kierowałem się miłością do boksu, dyscypliną i niegasnąca determinacją do tego sportu, który był miłością mego życia

– powiedział Majewski. Pięściarz przyznał, że miewał chwile zwątpienia, co jest normalne w sporcie.

- Ale to właśnie te doświadczenia nauczyły mnie, że w życiu nie wolno się poddawać. „The Machine Never Stops” to nie był tylko mój przydomek, ale filozofia życiowa, którą niosę w życiu do dzisiaj także w moim biznesie, który prowadzę od lat

- dodał były bokser, prowadzący pod Chicago firmę budowlaną.

Majewski podziękował swoim trenerom, sparingpartnerom, rodzinie, fanom i promotorowi Mariuszowi Kołodziejowi z Global Boxing Promotion, który umożliwił mu walkę na najwyższym poziomie. Podkreślił też, że boks to dla niego nie tylko sport, ale też inspiracja, wspólnota i droga, która ukształtowała i wzmocniła jego charakter.