Patrick „The Machine” Majewski w alei bokserskich sław. Polski bokser uhonorowany w Atlantic City

- Polski bokser Patrick „The Machine” Majewski, po latach od zakończenia kariery, został wprowadzony do prestiżowej Atlantic City Boxing Hall of Fame.
- Uroczystość odbyła się w Hard Rock Casino, honorując pięściarza, który swoje pierwsze zawodowe kroki stawiał właśnie w Atlantic City.
- Majewski w poruszającym przemówieniu podzielił się swoją filozofią życiową "The Machine Never Stops" i podziękował wszystkim, którzy wspierali go w karierze.
W kasynie Hard Rock Casino w Atlantic City w sobotni wieczór 27 września odbyła się uroczystość, która na długo pozostanie w sercach zarówno polskich, jak i amerykańskich miłośników boksu. Pochodzący z Radomia bokser Przemysław Patrick Majewski „The Machine” został uhonorowany miejscem w prestiżowej Atlantic City Boxing Hall of Fame.
Majewski ma szczególny sentyment do Atlantic City, NJ, ponieważ właśnie tam stawiał swoje pierwsze kroki w profesjonalnym boksie po przyjeździe do USA. Tam rozpoczęła się jego droga - pełna wyrzeczeń, treningów i walk, które ukształtowały jego legendę. Podczas ceremonii 46-letni Majewski wygłosił poruszające przemówienie do licznie zgromadzonych gości.
- Kiedy walczyłem w ringu nigdy nie dążyłem do sławy, ale kierowałem się miłością do boksu, dyscypliną i niegasnąca determinacją do tego sportu, który był miłością mego życia
– powiedział Majewski. Pięściarz przyznał, że miewał chwile zwątpienia, co jest normalne w sporcie.
- Ale to właśnie te doświadczenia nauczyły mnie, że w życiu nie wolno się poddawać. „The Machine Never Stops” to nie był tylko mój przydomek, ale filozofia życiowa, którą niosę w życiu do dzisiaj także w moim biznesie, który prowadzę od lat
- dodał były bokser, prowadzący pod Chicago firmę budowlaną.
Majewski podziękował swoim trenerom, sparingpartnerom, rodzinie, fanom i promotorowi Mariuszowi Kołodziejowi z Global Boxing Promotion, który umożliwił mu walkę na najwyższym poziomie. Podkreślił też, że boks to dla niego nie tylko sport, ale też inspiracja, wspólnota i droga, która ukształtowała i wzmocniła jego charakter.