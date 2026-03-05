Medale, przemówienia i „dzień dobry” od burmistrza. Chicago świętowało Dzień Pułaskiego

Uroczyste obchody Dnia Generała Kazimierza Pułaskiego zorganizował zarząd główny Związku Podhalan w Północnej Ameryce. Uroczystości odbyły się 1 marca w Domu Podhalan i zgromadziły licznych przedstawicieli organizacji polonijnych, środowisk weterańskich, duchowieństwa, nauczycieli oraz członków ZPPA. Ważnym elementem było spotkanie w ogrodach siedziby ZPPA, gdzie znajduje się najstarsze popiersie generała Kazimierza Pułaskiego w Chicago. To symboliczne miejsce od lat przypomina o bohaterstwie i poświęceniu polskiego generała, który oddał życie w walce o wolność Stanów Zjednoczonych.

Prezes ZPPA Jan Król oraz wiceprezes ds. kultury Karolina Walkosz-Stafiera w imieniu organizatorów wyrazili wdzięczność obecnym za pielęgnowanie pamięci o bohaterach narodowych oraz za aktywne uczestnictwo w życiu polonijnej społeczności. W swoim przemówieniu wagę tego święta podkreśliła także obecna na uroczystości wicekonsul RP w Chicago Agata Grochowska.

Generał Pułaski, obok Tadeusza Kościuszki, jest nie tylko bohaterem wojennym i bojownikiem o wolność, ale także polskim imigrantem, który zapoczątkował falę imigracji Polaków do USA, którzy przez wieki budowali i wspierali ten kraj

– przypomniała, podkreślając, że uroczystość to nie tylko hołd dla generała Pułaskiego, lecz także okazja do integracji środowisk polonijnych.

To wspaniałe, że młode pokolenia Polaków w USA czczą pamięć naszego polskiego bohatera

– powiedziała też konsul.

Przedstawicieli konsulatu nie zabrakło też na uroczystościach w Muzeum Polskim w Ameryce, które placówka zorganizowała wspólnie ze Zjednoczeniem Polskim Rzymsko-Katolickim w poniedziałek 2 marca. Oprócz Konsul Generalnej RP w Chicago Reginy Jurkowskiej, wzięli w nich udział przedstawiciele władz federalnych, stanowych, hrabstwa i miejskich oraz liderzy organizacji i instytucji polonijnych. Goście, oraz internauci podziwiający wydarzenie online, mogli wysłuchać przemówień m.in. skarbnika stanu Illinois Michaela Frerichsa, skarbnik hrabstwa Cook Marii Pappas oraz burmistrza Chicago Brandona Johnsona, który przywitał się ze zgromadzonymi polskim „dzień dobry”.

Burmistrz przypomniał, że Ameryka obchodzi w tym roku 250. rocznicę niepodległości, co jest doskonałą okazją do przybliżenia postaci generała Pułaskiego, „ojca amerykańskiej kawalerii, który oddał swoje życie za wolność innego narodu”.

Walczył o wolność naszego kraju 250 lat temu, tak jak i my teraz powinniśmy bronić wolności naszego kraju. Celebrując jego święto, kontynuujemy walkę o wolność i prawa obywatelskie dla wszystkich. Każdy jest mile widziany w USA

– podkreślił.

Głos zabrali też prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Hubert Cioromski, skarbnik KPA Agnieszka Bastrzyk oraz były prezes KPA Frank Spula, ale też, za pośrednictwem łącza wideo, członkini Izby Reprezentantów USA, Nikki Budzinski.

W programie obchodów nie zabrakło też występów artystycznych w wykonaniu zespołu Wesoły Lud oraz prezentacji filmowych. Członkowie Placówki 90. Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce wręczyli z kolei przedstawicielom MPA Medal Pułaskiego, dla uznania zasług polskiego muzeum w pielęgnowaniu polskiego dziedzictwa. Zwieńczeniem uroczystości była tradycyjna ceremonia złożenia wieńca przed obrazem Stanisława Batowskiego pod tytułem „Pułaski pod Savannah”.