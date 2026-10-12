Chicago pęka z dumy! Frank Spula nowym przewodniczącym Rady Polonii Świata

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2026-10-12 23:34

Frank Spula, prezes Związku Narodowego Polskiego (Polish National Alliance) i były wieloletni prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, został wybrany na przewodniczącego Rady Polonii Świata. Zastąpił na tym stanowisku Jarosława Narkiewicza.

Wybory nowych władz Rady Polonii Świata odbyły się 9 października podczas zjazdu organizacji w Brukseli. Przewodniczącym został doskonale znany Polonii, zwłaszcza chicagowskiej, Frank Spula. W kolejnych głosowaniach na stanowiska wiceprzewodniczących wybrano Tadeusza Adama Pilata ze Szwecji oraz Dominika Roszaka z Kanady.

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Wybór Franka Spuli na przewodniczącego Rady Polonii Świata jest ogromnym wyróżnieniem dla środowiska polonijnego w Chicago. Delegacja Kongresu Polonii Amerykańskiej wyróżniła się kulturą polityczną, pokazując wspaniałą współpracę i jedność. Jesteśmy dumni z naszej reprezentacji w Brukseli i z naszego nowego przewodniczącego. Gratulacje! Brawo my!

– powiedziała w rozmowie z „Super Expressem” Urszula Gawlik, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, która była jedną z delegatek KPA podczas Zjazdu Rady Polonii Świata w Brukseli.

Delegacja KPA w Brukseli liczyła 15 osób i była najliczniej reprezentowaną organizacją na zjeździe. W jej skład weszli: Hubert Cioromski – prezes KPA, Frank Spula – honorowy prezes KPA, prezes Związku Narodowego Polskiego, Bożena Kamińska – wiceprezes KPA, Andrzej Niemyjski – wiceprezes KPA, Alicja Kuklińska – wiceprezes KPA, sekretarz PNA, Łukasz Dudka – wiceprezes KPA, Christopher Nowotarski – prezes PACCF, Gabriela Wojdyła – Legion Młodych Polek, Urszula Gawlik – prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, Dorota Andraka – prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających, Łucja Mirowska-Kopeć – prezes Związku Klubów Polskich, Josephine Głogopolski-Gach – prezes Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, Jan Król – prezes Związku Podhalan w Ameryce Północnej, Kamila Sumelka – dyrektor wykonawcza Copernicus Foundation oraz Joseph Mikołaj Rej – wiceprezes KPA.

W czasie zjazdu, oprócz wyboru nowych władz, dyskutowano o najważniejszych wyzwaniach stojących przed Polonią, przyszłości organizacji polonijnych oraz możliwościach zacieśnienia współpracy między polskimi społecznościami na całym świecie.

Nowy przewodniczący Rady Polonii Świata, Frank Spula, od 2005 roku jest prezesem Związku Narodowego Polskiego (PNA). Do października ubiegłego roku stał również na czele Kongresu Polonii Amerykańskiej. Za swoje zasługi został uhonorowany m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

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CHICAGO
KONGRES POLONII AMERYKAŃSKIEJ
USA
POLONIA

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