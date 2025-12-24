Była marszałek Parady Pułaskiego nie wyobraża sobie innych świąt! „Musi być rodzinnie”

Agata Drogowska
2025-12-24 13:57

Polonia odlicza godziny do pierwszej gwiazdki. Kto może, świętować będzie z najbliższymi. Dla Jadzi Kopali, byłej Wielkiej Marszałek Parady Pułaskiego święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim rodzina, tradycja i wspólnie spędzony czas. Co roku jej dom wypełnia się bliskimi, a świąteczny stół ugina się od potraw przygotowanych z sercem i według sprawdzonych, polskich receptur.

Jadzia Kopala o rodzinnych świętach

i

Autor: Teodor Lisowski

Zawsze mamy rodzinne święta. Sama pochodzę z dużej rodziny, było nas siedmioro dzieci i na Wigilii zawsze było dużo ludzi 

– opowiada nam Jadzia Kopala, Wielka Marszałek Parady Pułaskiego w latach 2020 i 2021. Pani Jadzia od lat stara się pielęgnować polskie tradycje świąteczne i przekazywać je młodszemu pokoleniu. W niedzielę, tuż przed świętami, razem z wnukami lepiła pierogi – zarówno ruskie, jak i z grzybami. To dla niej nie tylko przygotowanie potraw, ale także ważny moment bycia razem.

Przeczytaj także:
"Moje święta są rodzinne i polskie". Rozmawiamy z piosenkarką Natalią Kawalec

Na wigilijnym stole u Jadzi Kopali zawsze musi znaleźć się 12 potraw. Jest oczywiście wśród nich tradycyjny karp i barszcz z krokietami – które, jak zdradza gospodyni, były gotowe już w niedzielę. Będzie też barszcz, na który jeszcze 22 grudnia kupowała buraki.

Staram się, żeby było wszystko tak, jak pamiętam z domu rodzinnego

– mówi. Choć sama nie przepada za nowinkami kulinarnymi, potrafi pójść na kompromis z młodszym pokoleniem. Dlatego na stole pojawiają się także krewetki.

Jadzia Kopala ma dwóch synów i czworo wnuków. Na Wigilii gości również zaprzyjaźniony ksiądz, co dodatkowo podkreśla rodzinny i duchowy charakter świąt.A ja jestem zawsze o północy na pasterce – podkreśla z dumą pani Jadzia. Zastrzega jednak, że dla niej Boże Narodzenie to nie tylko potrawy i tradycje, ale przede wszystkim obecność bliskich, ciepło domowego ogniska i pielęgnowanie wartości, które wyniosła z rodzinnego domu. I takich właśnie świąt życzy całej Polonii.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Jak będziemy dbać o skórę w 2026 roku? Poznaj 4 beauty trendy, które warto znać.
Jak będziemy dbać o skórę w 2026 roku? Poznaj 4 beauty trendy, które warto znać.

Materiał sponsorowany

Zamiast jogurtu, sięgnij po to! 10 produktów bogatych w żywe kultury bakterii
Zamiast jogurtu, sięgnij po to! 10 produktów bogatych w żywe kultury bakterii

PARADA PUŁASKIEGO
NOWY JORK
BOŻE NARODZENIE
USA
POLONIA

Najnowsze

Krzysztof Bosak komentuje notowania partii Grzegorza Brauna: Nie będziemy ścigali się na radykalizm

Tylko u nas

Krzysztof Bosak komentuje notowania partii Grzegorza Brauna: "Nie będziemy ścigali się na radykalizm"

Była marszałek Parady Pułaskiego nie wyobraża sobie innych świąt! „Musi być rodzinnie”

Polskie święta w NYC

Była marszałek Parady Pułaskiego nie wyobraża sobie innych świąt! „Musi być rodzinnie”

14
Trwa walka o spadek po Shannen Doherty. Niewierny mąż nie uszanował jej woli! Rodzina aktorki nie odpuszcza

Sprawa trafiła do sądu

Trwa walka o spadek po Shannen Doherty. Niewierny mąż nie uszanował jej woli! Rodzina aktorki nie odpuszcza

Takie wykształcenie ma Wilfredo Leon! Pawda o siatkarzu wyszła na jaw!

Zaskakujące fakty

Takie wykształcenie ma Wilfredo Leon! Pawda o siatkarzu wyszła na jaw!

9
Karambol na A2. Zderzyło się siedem aut!

KOSZMAR

Karambol na A2. Zderzyło się siedem aut!

Krótkie życzenia świąteczne 2025 – idealne SMS-y dla zabieganych

Życzenia na święta

Krótkie życzenia świąteczne 2025 – idealne SMS-y dla zabieganych