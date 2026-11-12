Budynek runął, grzebiąc lokatorów żywcem! Tragiczny bilans! Osiem osób nie żyje

Teodor Lisowski
Teodor Lisowski
Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
2026-11-12 13:53

Koszmarny bilans tragedii na nowojorskim Brooklynie. Co najmniej osiem osób nie żyje, a 17 jest rannych po zawaleniu się trzypiętrowego budynku we Flatbush w środę 11 listopada po południu. Budynek runął prosto do wykopu na sąsiedniej działce budowlanej, grzebiąc pod gruzem mieszkańców i robotników.

Strażacy i ratownicy przez całą noc walczyli z czasem, próbując dostać się do poszkodowanych w tragedii, która w środowe popołudnie wstrząsnęła metropolią nowojorską. Niestety w czwartkowy (12 listopada) poranek czasu nowojorskiego służby przekazały tragiczne informacje – osiem osób zginęło, a 17 zostało rannych w katastrofie pochodzącego z 1930 roku budynku przy Flatbush Avenue. Wśród ofiar śmiertelnych jest czterech pracowników budowlanych, wśród rannych - siedmioro dzieci i trzech strażaków.

Ratownicy spędzili noc na przeszukiwaniu miejsca wczorajszego zawalenia się budynku, pracując w niezwykle niebezpiecznych warunkach, aby odnaleźć i uratować wszystkich, którzy mogli nadal znajdować się pod gruzami

– napisał w serwisach społecznościowych burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani, informując o wynikach całonocnej akcji ratunkowej.

Wielka katastrofa budowlana w Nowym Jorku! Runął budynek, ofiary i ranni
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Nie ma słów, które mogłyby opisać stratę tej wielkości. Moje serce jest z rodzinami i bliskimi tych, których straciliśmy, z rannymi oraz ze wszystkimi, którzy dziś przeżywają żałobę. Akcja ratunkowa nadal trwa. Proszę trzymać się z dala od tego obszaru i pamiętać w swoich myślach o osobach dotkniętych tragedią oraz o ratownikach, którzy ryzykują życie, prowadząc te działania

– dodał Mamdani.

Do katastrofy doszło około godz. 16 czasu lokalnego pod adresem 1321 Flatbush Ave, gdy znajdujący się tam trzypiętrowy budynek runął do sąsiedniego otwartego wykopu pod adresem 2625 Bedford Ave. Dziesiątki strażaków z kilofami i piłami motorowymi przez wiele godzin przekopywały się przez górę cegieł, drewna i stali. Około 18.30 wyciągnęli żywą kobietę z wykopanego w gruzowisku otworu. Przy akcji wykorzystywane są też psy ratownicze oraz drony. FDNY przyznaje, że akcja może potrwać jeszcze wiele godzin.

 

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