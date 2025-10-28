Patriotycznie i na sportowo

Bieg, który łączy. Polonia świętowała niepodległość Polski w Chicago

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2025-10-28 16:11

Setki uczestników, biało-czerwone koszulki, uśmiechy, wzruszenie i sportowa energia – tak wyglądał 8. Bieg Niepodległości nad jeziorem Michigan w Chicago. W niedzielne przedpołudnie Polonia znów stanęła do rywalizacji, by na sportowo uczcić rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zwycięzcami byli wszyscy, którzy stanęli na starcie – z sercem dla Polski i uśmiechem.

To było nie tylko sportowe wydarzenie, ale także piękny symbol jedności i pamięci o ojczyźnie – nawet tysiące kilometrów od jej granic. Organizatorem Biegu Niepodległości jest stacja WPNA FM Radio 103.1 FM, która od 2018 roku zaprasza Polonię do wspólnego świętowania w bardzo aktywnym i radosnym stylu. Uczestnicy mieli do wyboru dwa dystanse: bieg na 10 km oraz bieg lub marsz na 5 km. Każdy otrzymał numer startowy, pamiątkową koszulkę i medal za pokonanie trasy.

Tradycyjnie rozpoczęto od wspólnej rozgrzewki i odśpiewania hymnów Polski i Stanów Zjednoczonych – w tym roku w pięknym wykonaniu pani Miry, które zachwyciło uczestników. 

W Biegu Niepodległości wzięłam udział po raz pierwszy i na pewno nie ostatni. Z inicjatywy mojej koleżanki, która zapisała nas obie i chwała jej za to! To był cudowny dzień. Pogoda dopisała, organizacja na najwyższym poziomie, świetna muzyka, wspólna rozgrzewka i pięknie odśpiewane hymny

– powiedziała po biegu „Super Expressowi” Iwona Znosko. Podobał jej się też sam bieg. - Był niezwykle malowniczy, trasa wiodła nad jeziorem Michigan z widokiem na nasze przepiękne Chicago. Niezapomniane doświadczenie! Wspaniały dzień pełen emocji i pozytywnej energii! Cudowny sposób, by uczcić ten dzień! – dodała.

Na dystansie 10K w grupie mężczyzn najlepszymi byli: Bartosz Kwieciński – 34:29, Krzysztof Bak – 35:21, Adam Mrozek – 35:39. W grupie kobiet 1. miejsce zajęła Laura McKnight – 39:40, a za nią Mariola Traba – 43:09 oraz Kara Biancalana – 44:55. Na dystansie 5K w grupie mężczyzn najlepsi okazali się Michał Wreczycki Jr – 17:43, Krzysztof Jarecki – 18:32 i David Wójciak – 18:38. W grupie kobiet najlepszymi okazały się Melanie Pozdol – 20:11, Julia Adamczyk – 20:37 i Nell Momotko – 21:15.

Przeczytaj też: Z Nowej Huty na chicagowski maraton. Polka pobiła w Wietrznym Mieście swój życiowy rekord

Po zawodach na wszystkich czekała strefa cateringowa Wisłoka Chicago Event Team, gdzie można było skosztować aromatycznej kiełbaski z grilla, wojskowej grochówki z kuchni polowej, tradycyjnych hot dogów, gorącej kawy i herbaty. A wieczorem były emocje sportowe na boisku - , w Redmond Park w Bensenville drużyna piłkarska Wisłoka zmierzyła się z TBD FC.

