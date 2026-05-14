Biały Dom łagodzi przepisy imigracyjne! Robi wyjątek z jednego powodu

Administracja Donalda Trumpa zawiesiła wymóg kaucji wizowej wynoszącej do 15 000 dol. dla obcokrajowców z krajów, które zakwalifikowały się na mundial i kupiły bilety na mecze. Kaucja została wprowadzona w 2025 roku w ramach szerszej polityki zaostrzania przepisów imigracyjnych, prowadzonej przez republikanów. Uderzyła w obywateli państw z wysokim odsetkiem osób przekraczających dozwolony czas pobytu w USA i z problemami bezpieczeństwa. Miała zniechęcać tych, którzy planowali zostać nielegalnie w USA, bo w takiej sytuacji ich pieniądze by przepadały. Nowe zasady objęły aż 50 krajów.

Z długiej listy państw objętych nowymi obostrzeniami na mundial 2026 zakwalifikowało się pięć reprezentacji z Afryki: Algieria, Republika Zielonego Przylądka, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal i Tunezja. Problem w tym, że dla kibica z Senegalu czy Tunezji 15 tys. dol. to kwota nie do przeskoczenia. Krytycy mówili wprost: to podatek od biedniejszych fanów piłki. FIFA naciskała, by zrobić wyjątek na czas mundialu. Teraz udało się dogadać. Obywatele wspomnianych państw, którzy kupili bilety za pośrednictwem FIFA, są zwolnieni z obowiązku wpłaty kaucji. Piłkarze, trenerzy i część sztabów od początku byli wyłączeni z przepisu, bo Biały Dom kazał priorytetowo rozpatrywać wizy dla uczestników turnieju.

Stany Zjednoczone są podekscytowane, że zorganizują największe i najlepsze Mistrzostwa Świata FIFA w historii

– powiedziała Mora Namdar, zastępczyni sekretarza stanu ds. konsularnych.

Zwalniamy z kaucji wizowej kibiców, którzy kupili bilety na MŚ i zapisali się do systemu FIFA Pass. Ten system od 15 kwietnia pozwala na przyspieszone terminy wizyt wizowych

– dodała.

Mistrzostwa Świata 2026 będą historyczne z kilku powodów. Po raz pierwszy turniej rozegrają wspólnie trzy kraje: USA, Kanada i Meksyk. Po raz pierwszy wystąpi 48 reprezentacji, a nie 32, i po raz pierwszy mecze odbędą się w aż 16 miastach. Dla USA to największa impreza sportowa od dekady. Organizatorzy spodziewają się kilku milionów kibiców z całego świata. Każda bariera wizowa mogła odstraszyć fanów z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Zawieszenie kaucji to sygnał, że Waszyngton chce uniknąć wizerunkowego falstartu. Puste trybuny na meczach, to ostatnia rzecz, na której zależy FIFA i Białemu Domowi.

Turniej startuje 11 czerwca w Meksyku, a finał zaplanowano na 19 lipca na MetLife Stadium w Secaucus w stanie New Jersey, który znajduje się w odległości 10 minut od prowadzącego na Manhattan Lincoln Tunnel. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, to dla USA szansa na pokazanie się światu. Dla kibiców z Afryki – realna szansa, by zobaczyć swoje reprezentacje na żywo na tak ważnej imprezie bez obawy bankructwa.

Chcemy, żeby fani mogli skupić się na piłce, a nie na papierach

– przyznali przedstawiciele Departamentu Stanu.