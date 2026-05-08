Tajne akta UFO ujawnione! Pentagon otworzył archiwa po 80 latach. „Ludzie mają prawo wiedzieć”

Magdalena Odziemczyk
2026-05-08 16:12

Sensacyjna decyzja Donalda Trumpa stała się faktem! Departament Wojny USA opublikował setki tajnych dotąd dokumentów dotyczących UFO i tajemniczych zjawisk obserwowanych przez wojsko. To raporty wojskowe, akta FBI, zeznania naocznych świadków, zdjęcia i filmy. Każdy może do nich zajrzeć!

Pentagon ujawnia dokumenty dotyczące UFO

Autor: Departament Wojny USA/ Materiały prasowe Zdjęcia opublikowane 8 maja przez Departament Wojny USA

Ten temat od dekad elektryzuje ludzkość i w końcu jesteśmy bliżej poznania prawdy! Departament Wojny USA w piątek 8 maja odpieczętował archiwa dotyczące UFO, ujawniając setki dokumentów poświęconych niezidentyfikowanych obiektów latających, dziś określanych jako UAP – „niezidentyfikowane zjawiska anomalne”. Polecenie odtajnienia archiwum 20 lutego wydał sam prezydent Donald Trump, przyznając, że to temat budzący ogromne zainteresowanie społeczeństwa.

Pete Hegseth, szef Departamentu Wojny USA, informując o ujawnieniu akt stwierdził, że Amerykanie zasługują na przejrzystość.

Departament Wojny ściśle współpracuje z prezydentem Trumpem, aby zapewnić bezprecedensową przejrzystość w kwestii wiedzy naszego rządu na temat niezidentyfikowanych zjawisk anomalnych. Dokumenty te, ukryte za klauzulami tajności, od dawna podsycały uzasadnione spekulacje. Nadszedł czas, aby Amerykanie mogli się z nimi zapoznać na własne oczy

– powiedział.

Jak podkreślił Pentagon, dostęp do materiałów ma każdy zainteresowany.

Amerykanie mają teraz natychmiastowy dostęp do odtajnionych dokumentów rządu federalnego dotyczących UAP. Najnowsze filmy, zdjęcia i oryginalne dokumenty źródłowe dotyczące UAP pochodzące z całego rządu Stanów Zjednoczonych znajdują się w jednym miejscu – nie jest wymagane żadne uprawnienie

– poinformowali przedstawiciele Pentagonu w komunikacie informującym o udostępnieniu materiałów.

Według DOW, ujawnione dokumenty obejmują niemal 80 lat obserwacji Wśród 160 materiałów znajdują się raporty wojskowych pilotów, dokumenty wywiadowcze oraz archiwalne materiały z obserwacji tajemniczych obiektów. To także zdjęcia czy filmy dziwnych obiektów uchwyconych nie tylko nad Stanami Zjednoczonymi, ale też nad Grecją, Irakiem czy Japonią. Są tam również fotografie z misji Apollo 17, na których dopatrzono się dziwnych obiektów unoszących się nad powierzchnią Księżyca. Wszystkie pliki miały przejść kontrolę bezpieczeństwa przed publikacją.

Choć w ujawnionych materiałach nie ma oficjalnego potwierdzenia istnienia istot pozaziemskich i podróży z obcych cywilizacji, sam fakt ujawnienia dokumentów wywołał spore poruszenie. Strona Departamentu Wojny USA, na której zamieszczono materiały zawiesiła się z powodu przeciążenia zaraz po informacji o otwarciu archiwum. Pentagon zapowiedział, że zbiór, który znaleźć można pod adresem war.gov/UFO będzie na bieżąco rozszerzany o nowe materiały.

