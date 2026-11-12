Awantura pod polskim konsulatem w Nowym Jorku! Były minister przyjechał na rowerze, poleciały ostre słowa

Teodor Lisowski
Teodor Lisowski
2026-11-12 21:42

Gorąco było 11 listopada pod polskim konsulatem w Nowym Jorku. Choć w Święto Niepodległości placówka była zamknięta, przed budynkiem zebrało się kilkudziesięciu przedstawicieli polonijnych środowisk patriotycznych. W proteście przeciwko rządowi Donalda Tuska wspierał ich poseł Janusz Kowalski. Manifestacja zakończyła się inaczej niż planowano. Wszystko przez pojawienie się na rowerze byłego posła PO i wiceministra Zbigniewa Chrzanowskiego. Chwilę później w ruch poszły wyzwiska!

11 listopada w Polsce obchodzono Święto Niepodległości, a w USA – Dzień Weterana. Z tej okazji przed Konsulatem Generalnym RP w Nowym Jorku odbyła się manifestacja zorganizowana przez polonijne środowiska patriotyczne. Wzięło w niej udział około 50 osób, a na jej czele stanęli znani działacze polonijni: Maciej Rusiński, szef nowojorskiego Klubu „Gazety Polskiej”, oraz Tadeusz Antoniak, przewodniczący Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego. Z manifestującymi stanął także gość z Polski: niezrzeszony poseł Janusz Kowalski, w przeszłości związany z PiS.

Odśpiewano hymn i rozpoczęły się przemówienia. Tadeusz Antoniak przekonywał, że działania rządu Donalda Tuska wokół Trybunału Konstytucyjnego mają osłabić zaufanie Waszyngtonu do Polski i zniechęcić Amerykanów do budowy w naszym kraju stałych baz wojskowych.

Protest części Polonii pod Konsulatem Generalnym RP w Nowym Jorku 11 listopada 2026 r.

Celem tego ataku jest pokazanie Amerykanom, że Polska jest krajem niepraworządnym, i spowoduje to, że Amerykanie mogą zrezygnować z tego projektu i te bazy nie powstaną. A to jest polska racja stanu, żeby wojska amerykańskie były na stałe w Polsce. Musimy na to uważać

– podkreślał Antoniak, przypominając przy tym historię polsko-amerykańskich relacji.

Następnie mikrofon przejął Janusz Kowalski, apelując do Polonii o wsparcie dla prezydenta Karola Nawrockiego.

Wasz głos, wasze stanowisko, nawet wyrażone na Facebooku, w social mediach, nawet wyrażone właśnie w takim proteście, mają bardzo wielkie znaczenie. To, że dzisiaj są tutaj wszystkie organizacje patriotyczne, to, że przyjechaliście państwo z całymi rodzinami, to naprawdę ma ogromne znaczenie. Nie wolno być biernym, nie wolno zamykać oczu na to, co się dzieje

– mówił poseł.

Wspierajcie pana prezydenta, wspierajcie Polskę. Niech żyje Polska!

– dodał, by usłyszeć w odpowiedzi gromkie „Niech żyje!”.

Manifestanci ponownie odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”, a po przekazaniu przez Antoniaka pozdrowień od Antoniego Macierewicza i Jana Dziedziczaka, zaintonowali „Rotę”. To miało być oficjalne zakończenie zgromadzenia, ale chwilę później emocje ponownie wybiły.

Przed konsulat podjechał na rowerze Zbigniew Chrzanowski – mieszkający w USA od 2004 roku były poseł Platformy Obywatelskiej i wiceminister rolnictwa w rządzie Jerzego Buzka. Jego obecność wywołała natychmiastową reakcję tłumu. Między rowerzystą a uczestnikami protestu doszło do ostrej wymiany zdań. Z obu stron poleciały inwektywy. Protestujący wzywali byłego polityka do odjechania, nie brakowało niecenzuralnych słów, a z tłumu niosło się hasło: „Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę!”.

Organizatorzy tłumaczyli później reporterowi „Super Expressu”, że Chrzanowski został od razu rozpoznany, ponieważ miał już wcześniej pojawiać się na podobnych wydarzeniach.

Nam nie chodzi o to, że jest to człowiek odmiennych poglądów, tylko o to, że zawsze, gdzie się pojawi, to w sposób prowokacyjny je prezentuje i szuka awantur

– powiedział jeden z uczestników zgromadzenia, pragnący zachować anonimowość.

Sam Zbigniew Chrzanowski swoją obecność pod konsulatem skomentował najpierw żartobliwie:

Chciałem kupić zegarek, ale nie mają

– po czym dodał już zupełnie poważnie:

– Nie podoba mi się, że nawet w Święto Niepodległości z Polski można zrobić farsę, jarmark. Szkoda, że gdy Polska ma najlepszy okres, tacy ludzie jeszcze się zdarzają.

Na szczęście na utarczkach słownych się skończyło i interwencja mundurowych nie była potrzebna.

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KONSULAT RP W NOWYM JORKU
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