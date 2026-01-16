Amerykańskie kino z polskim sercem na Greenpoincie. Temat? Wybory, które podzieliły Amerykę

Agata Drogowska
2026-01-16 15:59

Na początku lutego nowojorski Greenpoint, polskie serce Brooklynu, stanie się miejscem wyjątkowego wydarzenia filmowego. W Stuart Cinema & Café zaprezentowany zostanie film „Can’t Let It Go” w reżyserii i według scenariusza Roya Szupera – amerykańskiego twórcy o polskich korzeniach, który od ponad 20 lat konsekwentnie realizuje niezależne kino autorskie.

To może być ciekawe doświadczenie dla nowojorskiej Polonii – spotkanie z kinem, które łączy amerykańską rzeczywistość z polskimi korzeniami twórcy, humorem oraz odwagą w mówieniu o sprawach trudnych, ale niezwykle aktualnych. Film „Can’t Let It Go” będzie wyświetlany przez trzy wieczory – od 6 do 8 lutego, a każdy pokaz zakończy się spotkaniem z twórcami. W rozmowach z publicznością udział wezmą m.in. reżyser Roy Szuper, aktor Mario Cantone, znany z seriali „Seks w wielkim mieście” i „And Just Like That”, oraz inni członkowie obsady. Uroczysty pokaz otwarcia z czerwonym dywanem zaplanowano na piątek, 6 lutego.

„Can’t Let It Go” to polityczna komedia, która w humorystyczny, ale celny sposób komentuje napiętą atmosferę w Stanach Zjednoczonych w okresie wyborów prezydenckich w 2016 roku oraz bezpośrednio po nich. Historia skupia się na pięciu relacjach międzyludzkich, wystawionych na próbę w świecie głęboko podzielonym przez politykę. Film pokazuje, jak ideologiczne spory przenikają do życia prywatnego, niszcząc przyjaźnie, związki i rodzinne więzi.

Zawsze czułem, że mam coś do powiedzenia. Staram się mówić o poważnych sprawach w lekki, czasem ironiczny sposób. To właściwie mój styl

– podkreśla Roy Szuper.

Reżyser jest synem polskich emigrantów, mówi po polsku i wielokrotnie zaznacza, że wychowanie w polskiej rodzinie w Nowym Jorku miało ogromny wpływ na jego twórczość. Zanim zajął się filmem, studiował politologię – co wyraźnie widać w tematyce jego produkcji, często dotykających zagadnień społecznych, politycznych i tożsamościowych.

CZYTAJ TEŻ: Polak przebiegł całe USA. Powstaje film dokumentalny o Tomku Sobani

W dorobku reżysera znajduje się także głośny krótkometrażowy film „Charcoal”, oparty na prawdziwej historii z życia jego polskiej rodziny. Produkcja opowiada o absurdalnym, a jednocześnie bolesnym przypadku rasowego profilowania tuż po zamachach z 11 września. W filmie wystąpiła jego babcia – gotująca pierogi i jedząca kiełbasę przed kamerą – która stała się symbolem rodzinnej pamięci i polskiej tożsamości.

To był mój hołd dla niej. Byliśmy bardzo blisko. Była dla mnie jak druga matka

– wspomina Szuper.

Szuper znany jest z bezkompromisowego podejścia do pracy. Większość jego filmów powstawała w niskobudżetowym, często wręcz „partyzanckim” stylu charakterystycznym dla nowojorskiego kina niezależnego. „Can’t Let It Go” jest jednak jego najbardziej ambitnym i najbardziej klasycznym projektem – zrealizowanym dzięki determinacji twórcy oraz wsparciu przyjaciół i środowiska filmowego. W jednej z głównych ról „Can’t Let It Go” występuje Mario Cantone, który – jak zdradza reżyser – zdecydował się na udział w pełnometrażowej wersji filmu po obejrzeniu jego wcześniejszej, krótszej formy.

Szczególnego prestiżu produkcji dodaje fakt, że producentem wykonawczym filmu jest laureat Oscara James Ivory – legendarny twórca kina artystycznego, autor takich klasyków jak „Pokój z widokiem”, „Howards End”, „Okruchy dnia” czy nagrodzonego Oscarem za scenariusz „Call Me by Your Name (Tamte dni, tamte noce)”. Ivory od lat jest mentorem Szupera i jednym z najważniejszych punktów odniesienia w jego filmowej drodze.

Poza pokazami kinowymi „Can’t Let It Go” będzie dostępny na platformach Amazon Prime Video oraz Apple TV w USA i Kanadzie. Twórca prowadzi rozmowy z europejskimi dystrybutorami i nie ukrywa, że liczy także na dotarcie do polskiej publiczności.

FILM
NOWY JORK
USA
GREENPOINT
POLONIA

