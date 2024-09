Amerykańska Częstochowa gotowa na nowy pomnik i wizytę polskiego prezydenta

Kiedy piszę te słowa w piątek nad Amerykańską Częstochową świeci księżyc i brakuje 30 minut do północy. Na miejscu jest jeszcze Jacek Szklarski, przedstawiciel Reduty Dobrego Imienia w USA, członek Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego i jeden z organizatorów i wykonawców Pomnika „Solidarności”. Pytam o to, jak zrodziła się idea postawienia Pomnika Solidarności w Doleystown.

- Praktycznie zaczęło się od jednej, dwóch rozmów i prośby człowieka, który działał w Solidarności, był aresztowany za działalność, spędził jakiś czas w więzieniu i teraz mieszkając od lat w Ameryce chciał uhonorować i przywołać pamięć ludzi, działaczy Solidarności, którzy postawili się komunie i niejednokrotnie płacili za to wysoką cenę, Człowiek ten przyszedł do nas - zaczyna swą opowieść pan Jacek. - Poprosił nas o pomoc w realizacji tego pragnienia. Naturalnie zgodziliśmy się na to i przyjęliśmy go w skład Komitetu Katyńsko-Smoleńskiego i zaczęliśmy pracować nad tym projektem wspólnie. Chcieliśmy w ten sposób złożyć hołd ludziom, którzy ryzykowali wiele, tracili pracę, prześladowano ich i ich rodziny, niejednokrotnie tracili życie w obronie wartości, które zawierają się w trzech słowach: Bóg, Honor, Ojczyzna – tłumaczy.

Takie słowa zamieszczone są na bazie pomnika. Kto był pomysłodawcą pomnika? - Było dwóch pomysłodawców. To na pewno były dwie osoby, obydwoje działacze Solidarności: Piotr Stilger i Janusz Kudełko – mówi Jacek Szklarski. - W rozmowach, które prowadzili ze sobą zadali sobie któregoś dnia pytanie: dlaczego takiego pomnika nie ma tutaj w Ameryce, a są pomniki poświęcone Solidarności w innych częściach świata? Później Janusz Kudełko zgłosił się do nas i postanowiliśmy działać – opowiada.

Zwieńczeniem tych wysiłków będzie duża patriotyczna impreza. W niedzielę 22 września przy odsłonięciu i poświęceniu pomnika obecny będzie Prezydent RP. - Dla mnie jest to już drugi raz kiedy witać będę prezydenta przy odsłonięciu pomnika w Amerykańskiej Częstochowie. Wraz z Komitetem Smoleńsko-Katyńskim postawiliśmy już tutaj cztery pomniki. Na odsłonięciu Pomnika Żołnierzy Niezłomnych osiem lat temu też obecny był prezydent Duda. Ponadto Komitet postawił Pomnik Katastrofy nad Smoleńskiem i popiersie gen. Andersa i teraz Pomnik „Solidarności”. Wszystkie wymienione przeze mnie pomniki znajdują się naprzeciwko Pomnika Mściciela dłuta mistrza Andrzeja Pityńskiego – mówi pan Jacek.

A co z Donaldem Trumpem? - Z tego co jest wiadomo w niedzielę w Amerykańskiej Częstochowie go nie będzie - mówi Jacek Szklarski na koniec rozmowy, którą trzeba było kończyć, bo czas naglił. Sobota zapowiadała się też pracowicie, ponieważ o godz. 10 am rozpocząć miało się w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Forum Polonijne „Marsz do Solidarności”.

Forum rozpocząć miał ojciec Bogdan Olzacki, przeor Amerykańskiej Częstochowy. Następnie głos miał zabrać Tadeusz Antoniak – stojący na czele Komitetu Smolensko- Katyńskiego i jednocześnie pełniący funkcję Komendanta Naczelnego Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce - i w imieniu organizatorów i wykonawców pomnika przywitać prelegentów i zaproszonych gości.

Wśród prelegentów znaleźli się prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki z referatem na temat „Polska w okresie PRL od 1944-1945 do 1989. Walka o niepodległość w ramach protestów społecznych”, poseł na Sejm RP Antoni Macierewicz w temacie „Lata 1966-1976 - od Milenium do KOR”, panie Hanna Natora-Macierewicz i Grażyna Najniger - działaczki opozycji antykomunistycznej, które przypomnieć miały zgromadzonym o losach kobiet w PRL w referacie „Kobiety w więzieniach w okresie stanu wojennego”.

Pierwszą część Forum zakończyć miała seria pytań do prelegentów, po której planowana jest przerwa. Po przerwie głos na Forum zabierze Andrzej Burghardt działacz Solidarności na przymusowej emigracji w USA, który poruszyć ma temat „Działalność w USA na rzecz niepodległej Polski w latach 1981-1989”. W programie znalazł się ponadto referat „Zabójstwa księży w PRL oraz w okresie stanu wojennego i Solidarność do 1989 roku” oraz „Rola ‘Solidarności’ w czasach współczesnych”. Po wystąpieniach planowany jest koncert pieśni patriotycznych z okresu „Solidarności”, w którym udział wezmą Paweł Piekarczyk, Wojciech Bonarowski i dr Monika Brewczak.

Niedzielne uroczystości, z nieco zmienionym harmonogramem, rozpoczną się uroczystą mszą świętą z udziałem prezydenta RP o godzinie 1 pm i później w okolicach godziny 3.10 pm nastąpi uroczystość odsłonięcia i pobłogosławienia Pomnika Walki o Niepodległość po 1944-45 roku i „Solidarności”.