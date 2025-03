23-letnia pielęgniarka Najpiękniejszą Polką w Ameryce 2025

Do walki o koronę Najpiękniejszej Polki w Ameryce stanęło 24 naszych pięknych rodaczek. Nie tylko one błyszczały w sobotę 8 marca na scenie - gospodyniami gali były Miss Polonia 2024 Maja Klajda oraz Miss Polonia 2023 Ewa Jakubiec. Kandydatki oceniało jury, w którego składzie znalazły się ponadto między innymi Miss Polonia Earth 2024 Julia Zawistowska oraz II Wicemiss Polonia Emily Reng. O muzyczne doznania zadbał z kolei Filip Lato, który był gwiazdą części artystycznej wieczoru.

Sędziowie przyznali koronę Najpiękniejszej Polki w Ameryce 23-letniej Dominice Żak, która jest z zawodu pielęgniarką. Nowa miss zdobyła wykształcenie na tym kierunku na Uniwersytecie Elmhurst w Illinois i od prawie roku pracuje w swoim zawodzie na oddziale pooperacyjnym. Drugie miejsce w wyborach Beauty Ambassador of Poland zajęła studentka z Chicago Veronica Dziecina, a trzecie 19-letnia Isabel Cieśla z Mount Prospect, IL. Trzy Miss będą reprezentowały amerykańską Polonię w finale konkursu Miss Polonia 2025, który odbędzie się w Polsce w czerwcu.

- Jestem naprawdę w szoku, że zostałam ukoronowana wczoraj wieczorem. Nadal przetwarzam wszystko i w mojej głowie krąży mnóstwo myśli. To, co mogę na pewno powiedzieć, to że jest to niesamowity zaszczyt, że zostałam wybrana - powiedziała nam w niedzielę, dzień po wyborach, Najpiękniejsza Polka w Ameryce 2025.