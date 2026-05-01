Wyjdą na ulice Chicago, by przypomnieć o ważnej polskiej rocznicy. „To największa manifestacja polskości w USA”

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2026-05-01 13:44

Polonia z Chicago w Illinois odlicza godziny do swojego największego święta – Parady Dnia Konstytucji 3 Maja. Biało-czerwony pochód wyruszy w sobotę 2 maja o godz. 11.30 am z Columbus Drive, by przejść dumnie i radośnie przez centrum Wietrznego Miasta. O tegorocznych przygotowaniach, znaczeniu parady dla Polonii i planach opowiedział w rozmowie z „Super Expressem” Jan Kopeć, honorowy prezes Związku Klubów Polskich i koordynator 135. Parady Dnia Konstytucji 3 Maja.

Jan Kopeć o przygotowaniach do Parady Dnia Konstytucji 3 Maja w Chicago

Autor: Andrzej T. Mikołajczyk, Jan Kopeć/ Archiwum prywatne

„Super Express”: – Przed nami kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, którą Polonia w Chicago świętuje wyjątkowo. Jakie wartości płynące z Konstytucji 3 Maja warto przypominać współcześnie?

Jan Kopeć: – Przede wszystkim jedność, troskę o dobro wspólne i odpowiedzialność obywatelską. To wartości, które są aktualne również dziś.

– Temu głośnemu wydarzeniu przyglądać będą się nie tylko Polacy. Jak, według pana, najlepiej opowiadać o Konstytucji 3 Maja osobom, które nie znają polskiej historii?

– Najlepiej poprzez wartości: wolność, odpowiedzialność, wspólnotę. To uniwersalne idee, które są zrozumiałe dla każdego, niezależnie od pochodzenia. Mnie w tej historii najbardziej inspiruje odwaga i wizja twórców konstytucji. To, że potrafili myśleć o przyszłości narodu i podjąć próbę jego naprawy w trudnych czasach.

– Co dla pana osobiście oznacza organizacja obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja tutaj, w Chicago?

Parada to największa manifestacja polskości poza granicami kraju, prawdziwy powód do dumy. Dla mnie to ogromny zaszczyt i odpowiedzialność. To moment, kiedy Polonia pokazuje swoją siłę, jedność i przywiązanie do korzeni. Spotykamy się raz w roku, by wspólnie przypomnieć sobie, kim jesteśmy i skąd pochodzimy.

– Jakie są główne cele tegorocznych uroczystości i co chcecie państwo szczególnie podkreślić?

– Naszym głównym celem jest pielęgnowanie pamięci o Konstytucji 3 Maja jako symbolu wolności, nowoczesnego myślenia i odpowiedzialności za państwo. Chcemy podkreślić znaczenie jedności Polonii, przekazywania tradycji młodemu pokoleniu oraz dumy z polskiego dziedzictwa, niezależnie od tego, gdzie żyjemy.

– Jak wyglądały przygotowania do wydarzenia? Co było największym wyzwaniem, a co największą satysfakcją?

– Przygotowania to wiele miesięcy pracy, koordynacji i współpracy wielu środowisk. Największym wyzwaniem jest zawsze logistyka i zgranie tak dużej liczby uczestników. Natomiast największą satysfakcją jest moment, kiedy widzimy tłumy ludzi, biało-czerwone flagi i uśmiechy. Wtedy wiemy, że było warto. Parada jest absolutnie fascynująca, bo łączy całą Polonię w jednym miejscu, idącą w jednym kierunku. To symbol jedności i wspólnoty, coś, co powinno nam towarzyszyć na co dzień, szczególnie na obczyźnie.

– Jak, według pana, Polonia w Chicago podtrzymuje tradycję świętowania rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja?

Polonia robi to w sposób wyjątkowy: z sercem i rozmachem. Sama parada jest piękna i kolorowa, a udział dzieci i młodzieży nadaje jej szczególny charakter. To żywy dowód na to, że tradycja nie tylko trwa, ale rozwija się i przechodzi na kolejne pokolenia.

– Czy zauważa pan rosnące zainteresowanie młodego pokolenia polską historią i kulturą?

Zdecydowanie tak. Coraz więcej młodych ludzi angażuje się w życie polonijne, uczestniczy w wydarzeniach i chce poznawać swoje korzenie. To daje ogromną nadzieję na przyszłość. Takie wydarzenia jak parada są fundamentem naszej wspólnoty. Jednoczą ludzi ponad podziałami, wzmacniają więzi i budują poczucie tożsamości. Dzięki nim czujemy, że jesteśmy częścią czegoś większego.

– Czują to nie tylko uczestnicy, ale zapewne też organizatorzy. Co jest dla pana najważniejsze w roli organizatora?

– Wszystkie te elementy są ważne, ale najważniejsza jest atmosfera jedności i dumy. To ona zostaje w sercach uczestników na długo po zakończeniu wydarzenia.

– Czy są osoby lub instytucje, którym chciałby pan szczególnie podziękować za wsparcie?

– Chciałbym podziękować wszystkim organizacjom, wolontariuszom, sponsorom i uczestnikom. Bez ich zaangażowania i serca to wydarzenie nie miałoby takiego znaczenia.

– Jak pan widzi przyszłość parady? Ma pan jakieś marzenia dotyczące jej kolejnych edycji?

– Chciałbym, aby parada była jeszcze liczniejsza i jeszcze bardziej jednoczyła Polonię. Marzy mi się, aby każde pokolenie czuło się jej częścią oraz by nie było ani jednego Polonusa, który nie brał udziału w paradzie.

Rozmawiała Marta J. Rawicz

Przeczytaj także:
Jest nowy zbójnik w Chicago! 20-latek zdeklasował rywali

Najnowsze

Galeria zdjęć38
Do tej golfistki ślinią się miliony. Na zdjęciach odkrywa prawie wszystko! Płacą za nie setki dolarów

Tylko spójrz

Do tej golfistki ślinią się miliony. Na zdjęciach odkrywa prawie wszystko! Płacą za nie setki dolarów

Wyjdą na ulice Chicago, by przypomnieć o ważnej polskiej rocznicy. „To największa manifestacja polskości w USA”

Jan Kopeć o Paradzie 3 Maja

Wyjdą na ulice Chicago, by przypomnieć o ważnej polskiej rocznicy. „To największa manifestacja polskości w USA”

Psy i koty pod lupą UE. Nowy obowiązek dla właścicieli. Dla Niemców to szok, Polacy już to znają

Nowe przepisy

Psy i koty pod lupą UE. Nowy obowiązek dla właścicieli. Dla Niemców to szok, Polacy już to znają

M jak miłość. Córka opuściła Pawła po śmierci Franki i zerwała z nim kontakt. Tak teraz wygląda Basia. 21-letnia Gabriela Raczyńska zmieniła się nie do poznania - ZDJĘCIA

M jak miłość

M jak miłość. Córka opuściła Pawła po śmierci Franki i zerwała z nim kontakt. Tak teraz wygląda Basia. 21-letnia Gabriela Raczyńska zmieniła się nie do poznania - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3384: Agata wystawi Huberta? Podstępny Wilk wymusi na niej ostateczną decyzję - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3384: Agata wystawi Huberta? Podstępny Wilk wymusi na niej ostateczną decyzję - ZDJĘCIA

Wyniki LOTTO 1.05.2026 - losowanie EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Wyniki LOTTO 1.05.2026 - losowanie EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto